Свердловчане застряли на вокзале из-за массовой задержки поездов

Пассажиры нескольких рейсов Свердловской железной дороги не могут уехать. Это связано с плановыми летними работами на участке Чепца — Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.
«Сегодня [21 июня] на участке Чепца — Екатеринбург по техническим причинам были задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования. №2 Москва — Владивосток на два часа, №69 Чита — Москва на час, №13 Новокузнецк — Санкт-Петербург на час и 18 минут, №71 Екатеринбург — Санкт-Петербург на час», — пояснили в филиале.
Там же добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего ввода поездов в график. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в СвЖД.
Ранее пассажиры пригородного поезда застряли в 30-градусную жару между Екатеринбургом и Челябинском. Состав совершил техническую остановку.
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