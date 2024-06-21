Свердловчане застряли на вокзале из-за массовой задержки поездов

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Из графика выбились четыре поезда
Из графика выбились четыре поезда Фото:

Пассажиры нескольких рейсов Свердловской железной дороги не могут уехать. Это связано с плановыми летними работами на участке Чепца — Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.

«Сегодня [21 июня] на участке Чепца — Екатеринбург по техническим причинам были задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования. №2 Москва — Владивосток на два часа, №69 Чита — Москва на час, №13 Новокузнецк — Санкт-Петербург на час и 18 минут, №71 Екатеринбург — Санкт-Петербург на час», — пояснили в филиале.

Там же добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего ввода поездов в график. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в СвЖД.

Ранее пассажиры пригородного поезда застряли в 30-градусную жару между Екатеринбургом и Челябинском. Состав совершил техническую остановку.

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Пассажиры нескольких рейсов Свердловской железной дороги не могут уехать. Это связано с плановыми летними работами на участке Чепца — Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД. «Сегодня [21 июня] на участке Чепца — Екатеринбург по техническим причинам были задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования. №2 Москва — Владивосток на два часа, №69 Чита — Москва на час, №13 Новокузнецк — Санкт-Петербург на час и 18 минут, №71 Екатеринбург — Санкт-Петербург на час», — пояснили в филиале. Там же добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего ввода поездов в график. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в СвЖД. Ранее пассажиры пригородного поезда застряли в 30-градусную жару между Екатеринбургом и Челябинском. Состав совершил техническую остановку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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