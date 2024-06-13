Пассажиры поезда в 30-градусную жару застряли между Екатеринбургом и Челябинском

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Поезд совершил техническую остановку почти на час
Поезд совершил техническую остановку почти на час Фото:

Пассажиры пригородного поезда № 7026 застряли в 30-градусную жару между Екатеринбургом и Челябинском из-за технической остановки состава. Из-за чего следующий поезд № 7007 был задержан на полчаса, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

"В пути следования по техническим причинам был задержан пригородный поезд № 7026 сообщением Екатеринбург – Челябинск. Время задержки поезда составило 51 минуту. В связи с этим задержано отправление пригородного поезда №7007 сообщением Челябинск – Екатеринбург на 33 минуты", — следует из сообщения.

Отмечается, что пассажиры состава, который совершил техническую остановку, доехали в целости и сохранности, а происшествий никаких не произошло. "Пассажиры, ожидающие прибытие и отправление поездов на вокзалах, были оповещены о задержке", — пояснили в СПК.

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Пассажиры пригородного поезда № 7026 застряли в 30-градусную жару между Екатеринбургом и Челябинском из-за технической остановки состава. Из-за чего следующий поезд № 7007 был задержан на полчаса, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании. "В пути следования по техническим причинам был задержан пригородный поезд № 7026 сообщением Екатеринбург – Челябинск. Время задержки поезда составило 51 минуту. В связи с этим задержано отправление пригородного поезда №7007 сообщением Челябинск – Екатеринбург на 33 минуты", — следует из сообщения. Отмечается, что пассажиры состава, который совершил техническую остановку, доехали в целости и сохранности, а происшествий никаких не произошло. "Пассажиры, ожидающие прибытие и отправление поездов на вокзалах, были оповещены о задержке", — пояснили в СПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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