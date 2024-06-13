Пассажиры поезда в 30-градусную жару застряли между Екатеринбургом и Челябинском

Пассажиры пригородного поезда № 7026 застряли в 30-градусную жару между Екатеринбургом и Челябинском из-за технической остановки состава. Из-за чего следующий поезд № 7007 был задержан на полчаса, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
"В пути следования по техническим причинам был задержан пригородный поезд № 7026 сообщением Екатеринбург – Челябинск. Время задержки поезда составило 51 минуту. В связи с этим задержано отправление пригородного поезда №7007 сообщением Челябинск – Екатеринбург на 33 минуты", — следует из сообщения.
Отмечается, что пассажиры состава, который совершил техническую остановку, доехали в целости и сохранности, а происшествий никаких не произошло. "Пассажиры, ожидающие прибытие и отправление поездов на вокзалах, были оповещены о задержке", — пояснили в СПК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.