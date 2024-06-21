21 июня 2024

Миллиардер из ХМАО столкнулся в лесу с медведем

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер из ХМАО встретил медведя рядом с Пыть-Яхом
Миллиардер из ХМАО встретил медведя рядом с Пыть-Яхом Фото:

Один из самых богатых людей в ХМАО, владелец нефтесервисной компании «Экотон», Ярослав Мельник, столкнулся в лесу с медведем. О неожиданной встрече он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Гулял по лесу около Пыть-Яха и вдруг увидел медведя. К счастью, успел убежать, пока зверь меня не заметил», — сообщил Мельник. Многие объекты «Экотона», по словам миллиардера, расположены в лесу и не огорожены — звери могут свободно перемещаться по территории нефтяных кустов.

Ранее URA.RU писало, что Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО: он числится учредителем восьми предприятий стоимостью 14,5 млрд рублей. Выручка нефтесервиса «Экотон», крупнейшего актива бизнесмена, в 2023 году составила порядка 27 миллиардов рублей.

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Один из самых богатых людей в ХМАО, владелец нефтесервисной компании «Экотон», Ярослав Мельник, столкнулся в лесу с медведем. О неожиданной встрече он рассказал корреспонденту URA.RU. «Гулял по лесу около Пыть-Яха и вдруг увидел медведя. К счастью, успел убежать, пока зверь меня не заметил», — сообщил Мельник. Многие объекты «Экотона», по словам миллиардера, расположены в лесу и не огорожены — звери могут свободно перемещаться по территории нефтяных кустов. Ранее URA.RU писало, что Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО: он числится учредителем восьми предприятий стоимостью 14,5 млрд рублей. Выручка нефтесервиса «Экотон», крупнейшего актива бизнесмена, в 2023 году составила порядка 27 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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