Миллиардер из ХМАО столкнулся в лесу с медведем

Один из самых богатых людей в ХМАО, владелец нефтесервисной компании «Экотон», Ярослав Мельник, столкнулся в лесу с медведем. О неожиданной встрече он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Гулял по лесу около Пыть-Яха и вдруг увидел медведя. К счастью, успел убежать, пока зверь меня не заметил», — сообщил Мельник. Многие объекты «Экотона», по словам миллиардера, расположены в лесу и не огорожены — звери могут свободно перемещаться по территории нефтяных кустов.
Ранее URA.RU писало, что Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО: он числится учредителем восьми предприятий стоимостью 14,5 млрд рублей. Выручка нефтесервиса «Экотон», крупнейшего актива бизнесмена, в 2023 году составила порядка 27 миллиардов рублей.
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