Исполнитель роли Кузи в «Универе» стал фигурантом дела на Украине

СБУ возбудила дело против актера Виталия Гогунского за оправдание действий РФ

21 июня 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

СБУ обвинила Виталия Гогунского в нарушении трех статей УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Против российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», на Украине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Уроженцу Кременчуга (город находится в Полтавской области Украины — прим. URA.RU), Гогунскому, вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда», — сказано в сообщении СБУ. Оно опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Таким образом актеру грозит до 12 лет лишения свободы на Украине, его обвиняют в нарушении трех статей УК. Гогунский получил свою популярность в России благодаря сериалу «Универ». Там он сыграл роль Кузи. Также он записывает и песни. «Шняга шняжная» стала крайне популярной среди поклонников сериала. Помимо этого Гогунский участвуют в многочисленных российских шоу и проектах. Он поддерживает спецоперацию, отмечая, что украинцы восемь лет находились под информационным колпаком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», на Украине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Уроженцу Кременчуга (город находится в Полтавской области Украины — прим. URA.RU), Гогунскому, вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда», — сказано в сообщении СБУ. Оно опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Таким образом актеру грозит до 12 лет лишения свободы на Украине, его обвиняют в нарушении трех статей УК. Гогунский получил свою популярность в России благодаря сериалу «Универ». Там он сыграл роль Кузи. Также он записывает и песни. «Шняга шняжная» стала крайне популярной среди поклонников сериала. Помимо этого Гогунский участвуют в многочисленных российских шоу и проектах. Он поддерживает спецоперацию, отмечая, что украинцы восемь лет находились под информационным колпаком.