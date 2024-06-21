Исполнитель роли Кузи в «Универе» стал фигурантом дела на Украине

СБУ возбудила дело против актера Виталия Гогунского за оправдание действий РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, суд, расследование
СБУ обвинила Виталия Гогунского в нарушении трех статей УК Фото:

Против российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», на Украине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Уроженцу Кременчуга (город находится в Полтавской области Украины — прим. URA.RU), Гогунскому, вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда», — сказано в сообщении СБУ. Оно опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Таким образом актеру грозит до 12 лет лишения свободы на Украине, его обвиняют в нарушении трех статей УК.

Гогунский получил свою популярность в России благодаря сериалу «Универ». Там он сыграл роль Кузи. Также он записывает и песни. «Шняга шняжная» стала крайне популярной среди поклонников сериала. Помимо этого Гогунский участвуют в многочисленных российских шоу и проектах. Он поддерживает спецоперацию, отмечая, что украинцы восемь лет находились под информационным колпаком.

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Против российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», на Украине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Уроженцу Кременчуга (город находится в Полтавской области Украины — прим. URA.RU), Гогунскому, вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда», — сказано в сообщении СБУ. Оно опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Таким образом актеру грозит до 12 лет лишения свободы на Украине, его обвиняют в нарушении трех статей УК. Гогунский получил свою популярность в России благодаря сериалу «Универ». Там он сыграл роль Кузи. Также он записывает и песни. «Шняга шняжная» стала крайне популярной среди поклонников сериала. Помимо этого Гогунский участвуют в многочисленных российских шоу и проектах. Он поддерживает спецоперацию, отмечая, что украинцы восемь лет находились под информационным колпаком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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