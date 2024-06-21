У тюменцев изымают дома и участки

Участки изымают из-за реконструкции дороги
В Тюмени в районе улицы Салтыкова-Щедрина изымают земельные участки и дома из-за реконструкции дороги. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«В целях размещения объекта: „Реконструкция автомобильной дороги по Салтыкова-Щедрина“, распоряжаюсь изъять земельные участки и дома улице Салтыкова-Щедрина, Красных Зорь и в переулке Школьный», — говорится в документе. Всего под изъятие попадет девять земельных участков и 11 домов.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени ради строительства дороги изымают гаражи в центре города. Всего под снос попадает больше 40 гаражей.
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