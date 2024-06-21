У тюменцев изымают дома и участки

В Тюмени изымают участки на улице Салтыкова-Щедрина из-за реконструкции дороги
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Участки изымают из-за реконструкции дороги
Участки изымают из-за реконструкции дороги Фото:

В Тюмени в районе улицы Салтыкова-Щедрина изымают земельные участки и дома из-за реконструкции дороги. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«В целях размещения объекта: „Реконструкция автомобильной дороги по Салтыкова-Щедрина“, распоряжаюсь изъять земельные участки и дома улице Салтыкова-Щедрина, Красных Зорь и в переулке Школьный», — говорится в документе. Всего под изъятие попадет девять земельных участков и 11 домов.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени ради строительства дороги изымают гаражи в центре города. Всего под снос попадает больше 40 гаражей.

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В Тюмени в районе улицы Салтыкова-Щедрина изымают земельные участки и дома из-за реконструкции дороги. Такая информация указана на сайте городской администрации. «В целях размещения объекта: „Реконструкция автомобильной дороги по Салтыкова-Щедрина“, распоряжаюсь изъять земельные участки и дома улице Салтыкова-Щедрина, Красных Зорь и в переулке Школьный», — говорится в документе. Всего под изъятие попадет девять земельных участков и 11 домов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени ради строительства дороги изымают гаражи в центре города. Всего под снос попадает больше 40 гаражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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