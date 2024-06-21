Мэрия Екатеринбурга назвала дату, когда поставит точку в вопросе с самокатчиками

Ограничения для самокатчиков в Екатеринбурге вступят в силу 24 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе появятся четыре зоны с разными скоростными ограничениями
В городе появятся четыре зоны с разными скоростными ограничениями Фото:

Ограничения для пользователей электросамокатов в Екатеринбурге вступят в силу с 24 июня. С этого момента в городе появятся четыре зоны с разными скоростными ограничениями, а въезд в семь парков для самокатчиков закроют, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Ограничения вступают в силу с понедельника [24 июня], когда все [чиновники и представители кикшеринговых сервисов] обменяются подлинниками подписанного документа», — сказали в администрации. В Екатеринбурге установят четыре скоростных режима: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час.

Карту с выделенными зонами ограничений URA.RU публиковало ранее. Полностью движение закроют в семи парках — Шарташском лесопарке, «Зеленой роще», летнем парке «Уралмаш», парке Маяковского, парке «Эльмаш», парке за ТЦ «Радуга Парк» и в части Преображенского парка в Академимическом районе.

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Ограничения для пользователей электросамокатов в Екатеринбурге вступят в силу с 24 июня. С этого момента в городе появятся четыре зоны с разными скоростными ограничениями, а въезд в семь парков для самокатчиков закроют, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ограничения вступают в силу с понедельника [24 июня], когда все [чиновники и представители кикшеринговых сервисов] обменяются подлинниками подписанного документа», — сказали в администрации. В Екатеринбурге установят четыре скоростных режима: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час. Карту с выделенными зонами ограничений URA.RU публиковало ранее. Полностью движение закроют в семи парках — Шарташском лесопарке, «Зеленой роще», летнем парке «Уралмаш», парке Маяковского, парке «Эльмаш», парке за ТЦ «Радуга Парк» и в части Преображенского парка в Академимическом районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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