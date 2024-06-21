Мэрия Екатеринбурга назвала дату, когда поставит точку в вопросе с самокатчиками

Ограничения для пользователей электросамокатов в Екатеринбурге вступят в силу с 24 июня. С этого момента в городе появятся четыре зоны с разными скоростными ограничениями, а въезд в семь парков для самокатчиков закроют, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Ограничения вступают в силу с понедельника [24 июня], когда все [чиновники и представители кикшеринговых сервисов] обменяются подлинниками подписанного документа», — сказали в администрации. В Екатеринбурге установят четыре скоростных режима: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час.
Карту с выделенными зонами ограничений URA.RU публиковало ранее. Полностью движение закроют в семи парках — Шарташском лесопарке, «Зеленой роще», летнем парке «Уралмаш», парке Маяковского, парке «Эльмаш», парке за ТЦ «Радуга Парк» и в части Преображенского парка в Академимическом районе.
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