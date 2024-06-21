Путин пообещал ответить за обстрелы РФ и теракты Украины

Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
«Украина должна ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы наших городов и сел. Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно добиваться конкретных результатов», — заявил Владимир Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».
Он напомнил, что российские военные в зоне спецоперации защищают мирных жителей новых регионов. Также они обеспечивают правопорядок.
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