Путин пообещал ответить за обстрелы РФ и теракты Украины

21 июня 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что все преступления Украины не останутся без ответа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. «Украина должна ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы наших городов и сел. Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно добиваться конкретных результатов», — заявил Владимир Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что российские военные в зоне спецоперации защищают мирных жителей новых регионов. Также они обеспечивают правопорядок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. «Украина должна ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы наших городов и сел. Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно добиваться конкретных результатов», — заявил Владимир Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что российские военные в зоне спецоперации защищают мирных жителей новых регионов. Также они обеспечивают правопорядок.