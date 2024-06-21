Челябинский губернатор и глава Ростеха обсудили будущее оборонного завода

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетили завод «Пластмасс», входящий в состав госкорпорации. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Стороны обсудили перспективы развития завода „Пластмасс“. С начала специальной военной операции предприятие в пять раз увеличило выпуск военной продукции, и в 2024 году планирует повысить этот показатель еще на 20%. Реализуется несколько крупных инвестиционных проектов», — сообщили в пресс-службе правительства.
Помимо продукции военного назначения, копейское предприятие выпускает промышленную взрывчатку и широкую линейку изделий для горнодобывающей отрасли, а также уникальную шихту — сырье, из которого получают наноалмазы для медицины, квантовой электроники и оптики.
Текслер отметил, что в регионе действует восемь предприятий, входящих в состав Ростеха. На них трудится свыше 15 тысяч человек.
Губернатор добавил, что правительство региона оказывает предприятиям корпорации поддержку в плане решения кадровой проблемы и активно сотрудничает в рамках нацпроекта «Производительность труда». Текслер предложил развивать на предприятиях корпорации в регионе роботизацию производства. Этому будет способствовать открытый в Челябинске завод промышленных роботов. В дальнейшем практику можно использовать на предприятиях Ростеха и в других регионах.
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