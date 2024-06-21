Челябинский губернатор и глава Ростеха обсудили будущее оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Ростеха Сергей Чемезов посетил копейский завод "Пластмасс"
Глава Ростеха Сергей Чемезов посетил копейский завод "Пластмасс" Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетили завод «Пластмасс», входящий в состав госкорпорации. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Стороны обсудили перспективы развития завода „Пластмасс“. С начала специальной военной операции предприятие в пять раз увеличило выпуск военной продукции, и в 2024 году планирует повысить этот показатель еще на 20%. Реализуется несколько крупных инвестиционных проектов», — сообщили в пресс-службе правительства.

Помимо продукции военного назначения, копейское предприятие выпускает промышленную взрывчатку и широкую линейку изделий для горнодобывающей отрасли, а также уникальную шихту — сырье, из которого получают наноалмазы для медицины, квантовой электроники и оптики.

Текслер отметил, что в регионе действует восемь предприятий, входящих в состав Ростеха. На них трудится свыше 15 тысяч человек.

Губернатор добавил, что правительство региона оказывает предприятиям корпорации поддержку в плане решения кадровой проблемы и активно сотрудничает в рамках нацпроекта «Производительность труда». Текслер предложил развивать на предприятиях корпорации в регионе роботизацию производства. Этому будет способствовать открытый в Челябинске завод промышленных роботов. В дальнейшем практику можно использовать на предприятиях Ростеха и в других регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетили завод «Пластмасс», входящий в состав госкорпорации. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе правительства региона. «Стороны обсудили перспективы развития завода „Пластмасс“. С начала специальной военной операции предприятие в пять раз увеличило выпуск военной продукции, и в 2024 году планирует повысить этот показатель еще на 20%. Реализуется несколько крупных инвестиционных проектов», — сообщили в пресс-службе правительства. Помимо продукции военного назначения, копейское предприятие выпускает промышленную взрывчатку и широкую линейку изделий для горнодобывающей отрасли, а также уникальную шихту — сырье, из которого получают наноалмазы для медицины, квантовой электроники и оптики. Текслер отметил, что в регионе действует восемь предприятий, входящих в состав Ростеха. На них трудится свыше 15 тысяч человек. Губернатор добавил, что правительство региона оказывает предприятиям корпорации поддержку в плане решения кадровой проблемы и активно сотрудничает в рамках нацпроекта «Производительность труда». Текслер предложил развивать на предприятиях корпорации в регионе роботизацию производства. Этому будет способствовать открытый в Челябинске завод промышленных роботов. В дальнейшем практику можно использовать на предприятиях Ростеха и в других регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...