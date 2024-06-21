Исследователи раскрыли причину облысения

Облысение может быть связано с реакцией организма на стресс, утверждают ученые. Как сообщает британское издание The Sun, исследования показали, что стрессовые ситуации замедляют такие функции организма, как рост волос.
«Поразительно, насколько последовательной была реакция волосяных фолликулов разных людей», — прокомментировал главный техник манчестерской исследовательской группы Дерек Пай, цитирует издание. Это открытие было сделано в ходе изучения влияния препарата на волосяные фолликулы, когда ученые заметили, что стресс может не только замедлить, но и полностью остановить процесс роста волос.
Исследователи из Манчестера случайно обнаружили эту связь, работая над другим проектом. Они выяснили, что стрессовая реакция организма может привести к необратимому повреждению клеток кожи головы и потере волос. В своей публикации команда выразила надежду, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения облысения, вызванного стрессом, химиотерапией или рубцовой алопецией.
Ранее врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Мария Васильева назвала основные причины, приводящие к облысению. По ее словам, причинами облысения могут стать перенесённые заболевания с высокой температурой, COVID-19, стрессы, операции под наркозом, передает RT.
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