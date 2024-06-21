Бастрыкин вступился за жильцов промерзающего дома в ХМАО

К главе СК РФ Александру Бастрыкину обратились за помощью жители одного из домов поселка Горноправдинска (ХМАО). Югорчане живут в промерзающих квартирах, так здание построено в 2017 году с нарушениями и непригодно для проживания. В ведомстве сообщается, что подрядчик исправил дефекты, но безрезультатно.
«В 2017 году здание возведено со значительными дефектами: неисправна вентиляционная система, нарушена теплоизоляция, ввиду чего в зимний период по периметру фасада строение промерзает. Несмотря на то, что суд обязал строительную организацию устранить допущенные недостатки, застройщик ИП Коломейцев А.К. провел работы некачественно», — сообщаются в telegram-канале ведомства подробности обращения югорчан.
Уточняется, что дом расположен по улице Киевской. В нем проживают сироты, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья. Бастрыкин поручил окружному СК возбудить уголовное дело по данной ситуации и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Жильцы аварийного дома в этом же поселке ранее обратились к Бастрыкину. Здание, в котором они проживают, разрушается, а сроки расселения постоянно переносятся. Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело.
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