Россию пытаются исключить из международного сотрудничества по линии Интерпола. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола — попытки исключить РФ», — заявил Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Слова главы МВД приводит РИА Новости.
Колокольцев добавил, что Россия никогда не была замечена «в каких-то неблаговидных целях» при сотрудничестве в рамках Интерпола. Он отметил, что несмотря на различные ограничения, сокрытие информации и неисполнение запросов со стороны других государств, Россия продолжает поддерживать эффективное взаимодействие. Это подтверждается деятельностью МВД, которое неуклонно следует принципам международного права и сотрудничества.
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