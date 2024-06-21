21 июня 2024

Глава МВД Колокольцев: Россию пытаются исключить из сотрудничества Интерпола

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Колокольцев отметил, что РФ продолжает помогать партнерам в рамках Интерпола
Колокольцев отметил, что РФ продолжает помогать партнерам в рамках Интерпола Фото:

Россию пытаются исключить из международного сотрудничества по линии Интерпола. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола — попытки исключить РФ», — заявил Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Слова главы МВД приводит РИА Новости.

Колокольцев добавил, что Россия никогда не была замечена «в каких-то неблаговидных целях» при сотрудничестве в рамках Интерпола. Он отметил, что несмотря на различные ограничения, сокрытие информации и неисполнение запросов со стороны других государств, Россия продолжает поддерживать эффективное взаимодействие. Это подтверждается деятельностью МВД, которое неуклонно следует принципам международного права и сотрудничества.

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Россию пытаются исключить из международного сотрудничества по линии Интерпола. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. «Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола — попытки исключить РФ», — заявил Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Слова главы МВД приводит РИА Новости. Колокольцев добавил, что Россия никогда не была замечена «в каких-то неблаговидных целях» при сотрудничестве в рамках Интерпола. Он отметил, что несмотря на различные ограничения, сокрытие информации и неисполнение запросов со стороны других государств, Россия продолжает поддерживать эффективное взаимодействие. Это подтверждается деятельностью МВД, которое неуклонно следует принципам международного права и сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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