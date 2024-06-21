«Никто не ожидал»: курганцы не верят в вину бойца СВО, из-за которого сгорели дети

Жители деревни Верхнеглубокое Курганской области, что в Лебяжьевском округе, шокированы вердиктом присяжных по делу 23-летнего Никиты Бурцева. В деревне, где случилась трагедия с сожженными заживо детьми, до сих пор не верят в виновность Бурцева — односельчанина и бойца СВО. Да и присяжные на суде колебались. Трое из восьми проголосовали за то, что подсудимый невиновен в преступлении, но остальные пятеро вину признали доказанной. Окончательное решение о наказании теперь за судьей. Корреспонденты URA.RU приехали в родное село Бурцева, чтобы разобраться в ситуации и понять, как дела обстояли на самом деле.
Вымирающая деревня с брошенными домами
От Кургана до Верхнеглубокого ехать почти полтора часа. На трассе ремонты. По всему пути цветочные поля, красоту которых прерывает жуткая картина на одном из участков — сбитая мертвая собака. Не останавливаясь, приехали в село. Веяло прохладой, но тишина в самой деревне ощущалась гнетущая. С самого утра на улицах практически нет людей. Внимание привлекают полуразрушенные, брошенные и кривые постройки — это дома, у которых больше нет владельцев. Заброшен клуб, в который раньше сельская молодежь ходила на праздники. Брошен и единственный продуктовый магазин. «А куда ездите?» — спрашиваем у местных. «В Лебяжье, в пяти километрах», — отвечают они.
Воспоминания о трагедии
Многим тяжело вспоминать, что случилось в тот вечер (было коло 18:30). Трагедия случилась 30 августа 2023 года.
«Это все было рядом с клубом, там два подростка носились с канистрой. По одной из версий, нюхали бензин. И кто-то сказал об этом Никите Бурцеву, ну тот и сорвался. Пришел к ним, чтобы эту канистру забрать, да поучить их уму разуму. Но пока отбирал, на самих детей топливо попало. Неизвестно, как загорелись», — рассказывает местная жительница.
Обсуждают разное. Кто-то говорит, что рядом горел костер и оттуда огонь попал на подростков 14-ти и 15 лет. А Никита пытался помочь. Тушил огонь, срывал одежду с детей, чтобы они не сгорели. Но трагедии избежать не удалось. Один 15-летний мальчик умер в больнице, второй получил ожоги.
Все это звучало и на суде. С той лишь разницей, что костра никакого не было. Зажигалка была в руке Бурцева. Но умысла поджечь детей, говорил подсудимый, не было. Лишь припугнуть. А односельчане обвиняемого в разговоре с URA.RU сошлись в одном: «Никита Бурцев не виноват. Это несчастный случай».
Портрет поджигателя
О самом парне отзывают хорошо. Его называют добрым, работящим и открытым человеком. Он всегда помогал по хозяйству, был активным жителем села. Даже участвовал в мероприятиях, которые раньше устраивали в клубе: стихи читал, сценки показывал. О Никите никто не говорит плохо, все его жалеют.
«Он был тихим, ни с кем не имел конфликтов. Помладше был, практически не отходил от матери. Не пил, не курил. Со всеми дружил, многим помогал. Он точно умышленно не мог сжечь подростков», — говорят местные.
Маму Никиты Бурцева — Светлану — застали на выходе из дома. Женщина уезжала на машине. Работает она учителем в школе в Лебяжье. О ней, как о человеке и педагоге, тоже отзываются хорошо. Мы остановили машину, попросили выделить нам минуту на разговор, и Светлана согласилась. Из авто вышла миниатюрная, худая женщина с печальным и усталым взглядом. Видно горе, что испытывает мать, сына которой обвиняют в умышленном убийстве ребенка.
О планах на тот день
Светлана рассказывает, что в день трагедии Никита не планировал никуда идти, им нужно было закупить сено для своего хозяйства. Но позвонил один из сельских мальчишек. Сказал, что там два подростка бензин нюхают. А Никита, видимо движимый чувством ответственности за молодых, побежал спасать детей. Вернулся уже в шоковом состоянии, говорил тихо. Рассказал, что дети загорелись, но не уточнил как. Сказал, что пытался потушить огонь. Светлана настаивает, что ее сын невиновен.
«Как он мог кого-то убить? Он маленький домой всех котят с помоек перетаскал. Говорил, что надо им помочь, спасти. Не мог он», — Светлана плачет, не скрывает слез, но держится.
С пострадавшими детьми Никита дружил, а мальчишки все лето обращались к нему за помощью. То починить мопед, то еще с чем-нибудь. А Никита не отказывал. Для детей он также купил футбольный мяч, чтобы те могли играть на поле.
«Никита служил на специальной военной операции. Его высоко ценили сослуживцы. После трагедии я получала от них электронные письма, где они также сочувствовали и не верили, что мой сын мог так поступить. А у Никита пять медалей: за отличную службу, ветерана боевых действий, и медали к годовщине СВО», — говорит Светлана.
Снова уйдет на СВО
После решения суда, поделилась с нами женщина, Бурцев планирует вернуться на службу в зону спецоперации. Для защиты Никиты родители заказали экспертизу в Челябинской лаборатории. Там дали заключение, что бензин не мог загореться от искры с зажигалки за 20 рублей. Решением присяжных Светлана очень опечалена. Пеняет на судьбу и суровую жизнь. Для оправдания Никите не хватало одного голоса в его пользу от присяжных (по правилам, если голоса заседателей поровну поделены на «за» и «против», то решение принимается в пользу подсудимого). О том, что делать дальше, женщина не знает.
Семьи пострадавших очень переживают из-за трагедии
От Светланы мы двинулись к пострадавшим. Дом С., ребенок которых погиб в тот злополучный день, находится совсем недалеко — на центральной улице. Мама погибшего мальчика была беременна и сейчас должна была уже родить ребенка. Мы постучались в железную дверь из профлиста и к нам долго никто не выходил. Но потом вышла женщина. Однако говорить ничего не стала.
Дом пострадавшего в огне мальчика Г., который выжил, также рядом. Ребенок получил 10% ожогов тела, но сейчас уже прошел реабилитацию.
Его отец рассказывает, что мальчику сейчас тяжело. Каждый день передвигается на ногах со слезами — все еще болит тело.
Но и этой семье приходится вдвойне тяжело. Местные, говорят, ополчились против пострадавших. Считают, что подростки спровоцировали конфликт. А Никиту, наоборот, жалеют.
Чем живет молодежь
В деревне проживает около 260 человек. Сергей, один из жителей, переехал недавно в Верхнеглубокое. О самой ситуации слышал только от местных, поэтому не знает, где правда, а где — домысел. Он поделился, что все беды от безделья. Сельским детям нечем заняться. Кто постарше, ходят пешком или на велосипедах едут до Лебяжье, там гуляют. Остальные ходят по улицам или сидят дома.
«Никто бы не удивился, узнав, что молодняк здесь начинает что-то нюхать или курить. Для детей тут практически ничего нет. Да и не только для детей. Больница — в Лебяжье, школа — в Лебяжье, магазины — там же», — уточнил Сергей.
Трагедия всколыхнула не только село Верхнеглубокое, но и всю Курганскую область. Жители следили за судьбой выжившего мальчишки и следили за вердиктом присяжных заседателей. Сейчас все ожидают окончательного приговора, которые вынесет судья Денис Кирьянов. Бурцеву вменяется в вину преступление, совершенное с особой жестокостью, которое предусматривает пожизненный срок.
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