Уровень инфляции в мае составил 9,45%
В Пермском крае в мае 2024 года уровень инфляции вырос до 9,45%. Это выше показателя по РФ в целом, сообщается на сайте Центрального банка России.
«Годовая инфляция в Пермском крае в мае 2024 года выросла до 9,45%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу и по России в целом», — сообщили на сайте ЦБ.
Так, в мае 2-24 года темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,20% (с 8,31% в апреле), что было вызвано нетипично холодным месяцем, а также затратами производителей. Рост цен на непродовольственные товары увеличился до 8,35%, а на услуги — до 10,78%.
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