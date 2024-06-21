21 июня 2024

В Пермском крае увеличился уровень инфляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень инфляции в мае составил 9,45%
Уровень инфляции в мае составил 9,45% Фото:

В Пермском крае в мае 2024 года уровень инфляции вырос до 9,45%. Это выше показателя по РФ в целом, сообщается на сайте Центрального банка России.

«Годовая инфляция в Пермском крае в мае 2024 года выросла до 9,45%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу и по России в целом», — сообщили на сайте ЦБ.

Так, в мае 2-24 года темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,20% (с 8,31% в апреле), что было вызвано нетипично холодным месяцем, а также затратами производителей. Рост цен на непродовольственные товары увеличился до 8,35%, а на услуги — до 10,78%.

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В Пермском крае в мае 2024 года уровень инфляции вырос до 9,45%. Это выше показателя по РФ в целом, сообщается на сайте Центрального банка России. «Годовая инфляция в Пермском крае в мае 2024 года выросла до 9,45%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу и по России в целом», — сообщили на сайте ЦБ. Так, в мае 2-24 года темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,20% (с 8,31% в апреле), что было вызвано нетипично холодным месяцем, а также затратами производителей. Рост цен на непродовольственные товары увеличился до 8,35%, а на услуги — до 10,78%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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