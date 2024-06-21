21 июня 2024

Китай нанес пощечину Германии, отменив встречу с вице-канцлером

Die Welt: премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, китайский флаг, флаг китайской народной республики, флаг китай
Встреча вице-канцлера Германии и премьера Китая не состоится Фото:

Запланированная встреча вице-канцлера Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем отменена. Об этом сообщило немецкое издание Welt, ссылаясь на собственные источники.

«Вице-канцлер Роберт Хабек (партия „Зеленые“) вынужден отказаться от важной встречи во время своей поездки в Китай. Встреча с премьер-министром Ли Цяном, на которую надеялись в субботу, не состоится», — сообщает Die Welt.

Сам вице-канцлер выразил недоумение по поводу отмены. Он заявил, что не знает причин такого решения.

По сведениям издания, Роберт Хабек на самом деле планировал встретиться с премьер-министром Ли Цяном. Несмотря на это, он высказался за реформирование германо-китайской стратегии, которой уже около года. Однако пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе. В текущей стратегии взаимодействия Китай характеризуется Германией как партнер, конкурент и системный соперник одновременно.

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Запланированная встреча вице-канцлера Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем отменена. Об этом сообщило немецкое издание Welt, ссылаясь на собственные источники. «Вице-канцлер Роберт Хабек (партия „Зеленые“) вынужден отказаться от важной встречи во время своей поездки в Китай. Встреча с премьер-министром Ли Цяном, на которую надеялись в субботу, не состоится», — сообщает Die Welt. Сам вице-канцлер выразил недоумение по поводу отмены. Он заявил, что не знает причин такого решения. По сведениям издания, Роберт Хабек на самом деле планировал встретиться с премьер-министром Ли Цяном. Несмотря на это, он высказался за реформирование германо-китайской стратегии, которой уже около года. Однако пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе. В текущей стратегии взаимодействия Китай характеризуется Германией как партнер, конкурент и системный соперник одновременно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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