Китай нанес пощечину Германии, отменив встречу с вице-канцлером

Die Welt: премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

22 июня 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Встреча вице-канцлера Германии и премьера Китая не состоится Фото: Георгий Бергал © URA.RU Запланированная встреча вице-канцлера Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем отменена. Об этом сообщило немецкое издание Welt, ссылаясь на собственные источники. «Вице-канцлер Роберт Хабек (партия „Зеленые“) вынужден отказаться от важной встречи во время своей поездки в Китай. Встреча с премьер-министром Ли Цяном, на которую надеялись в субботу, не состоится», — сообщает Die Welt. Сам вице-канцлер выразил недоумение по поводу отмены. Он заявил, что не знает причин такого решения. По сведениям издания, Роберт Хабек на самом деле планировал встретиться с премьер-министром Ли Цяном. Несмотря на это, он высказался за реформирование германо-китайской стратегии, которой уже около года. Однако пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе. В текущей стратегии взаимодействия Китай характеризуется Германией как партнер, конкурент и системный соперник одновременно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запланированная встреча вице-канцлера Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цянем отменена. Об этом сообщило немецкое издание Welt, ссылаясь на собственные источники. «Вице-канцлер Роберт Хабек (партия „Зеленые“) вынужден отказаться от важной встречи во время своей поездки в Китай. Встреча с премьер-министром Ли Цяном, на которую надеялись в субботу, не состоится», — сообщает Die Welt. Сам вице-канцлер выразил недоумение по поводу отмены. Он заявил, что не знает причин такого решения. По сведениям издания, Роберт Хабек на самом деле планировал встретиться с премьер-министром Ли Цяном. Несмотря на это, он высказался за реформирование германо-китайской стратегии, которой уже около года. Однако пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе. В текущей стратегии взаимодействия Китай характеризуется Германией как партнер, конкурент и системный соперник одновременно.