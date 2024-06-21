21 июня 2024

Свердловский общественник показал, как готовят лаваш для шаурмячных Екатеринбурга. Видео

Чукреев: в цехе по производству лаваша в Екатеринбурге бегают тараканы
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаваш, который поставляют в заведения общепита в Екатеринбурге, готовят в антисанитарных условиях (архивное фото)
Лаваш, который поставляют в заведения общепита в Екатеринбурге, готовят в антисанитарных условиях (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге лаваш для поставок в заведения общепита готовят в антисанитарных условиях. В цехе по улице Караванная, 18 бегают тараканы, вода для теста набирается из-под крана без фильтрации, а работники производства не имеют санитарных книжек, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Заглянули в цех по производству лаваша на улице Караванная, 18. Работники цеха не имели санитарных книжек, а условия приготовления — жуткая антисанитария. В помещении бегали тараканы, а вода для теста набиралась из-под крана без фильтрации или кипячения. Основные процессы проходили в гараже без соблюдения основных санитарных норм и правил», — рассказал Чукреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам общественника, предприниматель заявил, что работает только на заказ для свадеб и других мероприятий, что, по его мнению, «оправдывает антисанитарные условия». «Обнаружилось, что продукция из этого цеха поступает не только на свадьбы, но и во многие заведения общепита», — подчеркнул Чукреев.

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В Екатеринбурге лаваш для поставок в заведения общепита готовят в антисанитарных условиях. В цехе по улице Караванная, 18 бегают тараканы, вода для теста набирается из-под крана без фильтрации, а работники производства не имеют санитарных книжек, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Заглянули в цех по производству лаваша на улице Караванная, 18. Работники цеха не имели санитарных книжек, а условия приготовления — жуткая антисанитария. В помещении бегали тараканы, а вода для теста набиралась из-под крана без фильтрации или кипячения. Основные процессы проходили в гараже без соблюдения основных санитарных норм и правил», — рассказал Чукреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам общественника, предприниматель заявил, что работает только на заказ для свадеб и других мероприятий, что, по его мнению, «оправдывает антисанитарные условия». «Обнаружилось, что продукция из этого цеха поступает не только на свадьбы, но и во многие заведения общепита», — подчеркнул Чукреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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