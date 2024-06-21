В Екатеринбурге лаваш для поставок в заведения общепита готовят в антисанитарных условиях. В цехе по улице Караванная, 18 бегают тараканы, вода для теста набирается из-под крана без фильтрации, а работники производства не имеют санитарных книжек, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Заглянули в цех по производству лаваша на улице Караванная, 18. Работники цеха не имели санитарных книжек, а условия приготовления — жуткая антисанитария. В помещении бегали тараканы, а вода для теста набиралась из-под крана без фильтрации или кипячения. Основные процессы проходили в гараже без соблюдения основных санитарных норм и правил», — рассказал Чукреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам общественника, предприниматель заявил, что работает только на заказ для свадеб и других мероприятий, что, по его мнению, «оправдывает антисанитарные условия». «Обнаружилось, что продукция из этого цеха поступает не только на свадьбы, но и во многие заведения общепита», — подчеркнул Чукреев.
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