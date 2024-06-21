21 июня 2024

Челябинцев предупредили о граде и сильных грозах. Скрин

Гидрометцентр предупредил челябинцев о сильных осадках 22, 23 и 24 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая гроза. Челябинск, автомобили, пешеходный переход, гроза, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, климат, автотранспорт
Несмотря на дожди, в Челябинской области сохранится жаркая погода Фото:

В предстоящие три дня, 22, 23 и 24 июня, жителей Челябинской области ожидают град и сильные дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС.

«В субботу, 22 июня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Днем — до 31 градуса тепла. В воскресенье — также непродолжительные дожди, грозы, на юге — до сильных», — сообщили в региональном гидрометеоцентре.

Погода с осадками ожидается и в понедельник, 24 июня. Местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы. При этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

16 июня в Челябинской области прошел ливень с градом. Жители делились снимками последствий непогоды, из-за которой пострадали объекты инфраструктуры и зеленые насаждения.

В ближайшие три дня челябинцев ожидают сильные дожди и грозы
В ближайшие три дня челябинцев ожидают сильные дожди и грозы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В предстоящие три дня, 22, 23 и 24 июня, жителей Челябинской области ожидают град и сильные дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «В субботу, 22 июня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Днем — до 31 градуса тепла. В воскресенье — также непродолжительные дожди, грозы, на юге — до сильных», — сообщили в региональном гидрометеоцентре. Погода с осадками ожидается и в понедельник, 24 июня. Местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы. При этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. 16 июня в Челябинской области прошел ливень с градом. Жители делились снимками последствий непогоды, из-за которой пострадали объекты инфраструктуры и зеленые насаждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...