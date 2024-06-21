Челябинцев предупредили о граде и сильных грозах. Скрин

Гидрометцентр предупредил челябинцев о сильных осадках 22, 23 и 24 июня

22 июня 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Несмотря на дожди, в Челябинской области сохранится жаркая погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В предстоящие три дня, 22, 23 и 24 июня, жителей Челябинской области ожидают град и сильные дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «В субботу, 22 июня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Днем — до 31 градуса тепла. В воскресенье — также непродолжительные дожди, грозы, на юге — до сильных», — сообщили в региональном гидрометеоцентре. Погода с осадками ожидается и в понедельник, 24 июня. Местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы. При этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. 16 июня в Челябинской области прошел ливень с градом. Жители делились снимками последствий непогоды, из-за которой пострадали объекты инфраструктуры и зеленые насаждения. В ближайшие три дня челябинцев ожидают сильные дожди и грозы Скрин сайта chelpogoda.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В предстоящие три дня, 22, 23 и 24 июня, жителей Челябинской области ожидают град и сильные дожди с грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «В субботу, 22 июня днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Днем — до 31 градуса тепла. В воскресенье — также непродолжительные дожди, грозы, на юге — до сильных», — сообщили в региональном гидрометеоцентре. Погода с осадками ожидается и в понедельник, 24 июня. Местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы. При этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. 16 июня в Челябинской области прошел ливень с градом. Жители делились снимками последствий непогоды, из-за которой пострадали объекты инфраструктуры и зеленые насаждения.