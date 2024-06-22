Психолог назвала три роковых ошибки, которые разрушают брак

Отсутствие саморазвития у женщин, бытовые проблемы и недостаток коммуникации являются ключевыми факторами, влияющими на стабильность семейных отношений. Об этом сообщила академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.
«В первую очередь, женщина должна определиться со своей ролью — как она себя позиционирует в отношениях? <...> Партнеры должны быть одновременно и друзьями, и любовниками, и вдохновителями друг для друга», — заявила Молвинская в беседе с «Газетой.ру».
Психолог подчеркнул, что бытовые проблемы являются основной причиной обращения к психологу при распаде семьи. По ее словам, важно, чтобы супруги были готовы к открытому общению и совместной работе над проблемами. Это помогает сохранить брак даже в кризисные периоды. Молвинская назвала измены следствием накопившихся бытовых и коммуникативных проблем.
Ранее психолог Александр Шахов сообщил, что признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Также он порекомендовал супругам проработать детские травмы с психологом.
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