Психолог назвала три роковых ошибки, которые разрушают брак

Психолог Молвинская: отсутствие саморазвития у женщины приведет к разводу семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение собственной позиции в отношениях помогает улучшить взаимопонимание с партнером, передает психолог Ирина Молвинская
Изменение собственной позиции в отношениях помогает улучшить взаимопонимание с партнером, передает психолог Ирина Молвинская Фото:

Отсутствие саморазвития у женщин, бытовые проблемы и недостаток коммуникации являются ключевыми факторами, влияющими на стабильность семейных отношений. Об этом сообщила академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.

«В первую очередь, женщина должна определиться со своей ролью — как она себя позиционирует в отношениях? <...> Партнеры должны быть одновременно и друзьями, и любовниками, и вдохновителями друг для друга», — заявила Молвинская в беседе с «Газетой.ру». 

Психолог подчеркнул, что бытовые проблемы являются основной причиной обращения к психологу при распаде семьи. По ее словам, важно, чтобы супруги были готовы к открытому общению и совместной работе над проблемами. Это помогает сохранить брак даже в кризисные периоды. Молвинская назвала измены следствием накопившихся бытовых и коммуникативных проблем.

Ранее психолог Александр Шахов сообщил, что признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Также он порекомендовал супругам проработать детские травмы с психологом. 

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Отсутствие саморазвития у женщин, бытовые проблемы и недостаток коммуникации являются ключевыми факторами, влияющими на стабильность семейных отношений. Об этом сообщила академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская. «В первую очередь, женщина должна определиться со своей ролью — как она себя позиционирует в отношениях? <...> Партнеры должны быть одновременно и друзьями, и любовниками, и вдохновителями друг для друга», — заявила Молвинская в беседе с «Газетой.ру».  Психолог подчеркнул, что бытовые проблемы являются основной причиной обращения к психологу при распаде семьи. По ее словам, важно, чтобы супруги были готовы к открытому общению и совместной работе над проблемами. Это помогает сохранить брак даже в кризисные периоды. Молвинская назвала измены следствием накопившихся бытовых и коммуникативных проблем. Ранее психолог Александр Шахов сообщил, что признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Также он порекомендовал супругам проработать детские травмы с психологом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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