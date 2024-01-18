Как понять, что развод неизбежен

Психолог Шахов: неумение говорить друг с другом приводит к разводам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Розы, букет. Челябинск, розы, асфальт, ссора, букет, свидание, цветы, любовь, розовый букет
К разводу может привести непонимание своего партнера, сказал Александр Шахов Фото:

Признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Об этом заявил психолог Александр Шахов.

«Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях — один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», — рассказал Александр Шахов Пятому каналу.

Специалист посоветовал разговаривать друг с другом в любых ситуациях, вне зависимости от эмоций. «Кричите, бейте посуду, извиняйтесь, но разговаривайте. Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства еще есть и их возможно спасти», — отметил психолог.

Отношения не оправдывают ожиданий

Шахов заявил, что порой мужчина или женщина недовольны совместной жизнью. В таких ситуациях специалист рекомендует составить список личных критерий, касающихся жизни с партнером. Если ни один из пунктов не оправдал себя, то и смысла продолжать отношения нет, уверен психолог.

Непонимание психологии партнера

Психология мужчины и женщины зачастую может сильно различаться, сказал специалист. Также каждый имеет разные цели и взгляды на жизнь. По словам Шахова, необходимо изучить психологию второй половинки и понять, за какие рычаги «нужно ухватиться». «Если же вы слепо убеждены в обратном и отказываетесь понимать внутренний мир своего супруга или супруги, это означает, что лучше всего расстаться», — заключил он.

Непереносимость детских обид

Еще один фактор, ведущий к разводу, — это обиды, оставшиеся с детства. Так, женщины могут переносить во взрослую жизнь обиды на отца, а мужчины — на мать. «Это неправильная тактика и ее нужно искоренить, ведь ваш супруг — отдельная личность, которая не виновата в вашем прошлом», — заявил Шахов. Он порекомендовал супругам проработать эти моменты с профессиональным психологом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Об этом заявил психолог Александр Шахов. «Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях — один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», — рассказал Александр Шахов Пятому каналу. Специалист посоветовал разговаривать друг с другом в любых ситуациях, вне зависимости от эмоций. «Кричите, бейте посуду, извиняйтесь, но разговаривайте. Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства еще есть и их возможно спасти», — отметил психолог. Шахов заявил, что порой мужчина или женщина недовольны совместной жизнью. В таких ситуациях специалист рекомендует составить список личных критерий, касающихся жизни с партнером. Если ни один из пунктов не оправдал себя, то и смысла продолжать отношения нет, уверен психолог. Психология мужчины и женщины зачастую может сильно различаться, сказал специалист. Также каждый имеет разные цели и взгляды на жизнь. По словам Шахова, необходимо изучить психологию второй половинки и понять, за какие рычаги «нужно ухватиться». «Если же вы слепо убеждены в обратном и отказываетесь понимать внутренний мир своего супруга или супруги, это означает, что лучше всего расстаться», — заключил он. Еще один фактор, ведущий к разводу, — это обиды, оставшиеся с детства. Так, женщины могут переносить во взрослую жизнь обиды на отца, а мужчины — на мать. «Это неправильная тактика и ее нужно искоренить, ведь ваш супруг — отдельная личность, которая не виновата в вашем прошлом», — заявил Шахов. Он порекомендовал супругам проработать эти моменты с профессиональным психологом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...