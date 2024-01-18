Как понять, что развод неизбежен

Психолог Шахов: неумение говорить друг с другом приводит к разводам

18 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

К разводу может привести непонимание своего партнера, сказал Александр Шахов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Об этом заявил психолог Александр Шахов. «Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях — один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», — рассказал Александр Шахов Пятому каналу. Специалист посоветовал разговаривать друг с другом в любых ситуациях, вне зависимости от эмоций. «Кричите, бейте посуду, извиняйтесь, но разговаривайте. Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства еще есть и их возможно спасти», — отметил психолог. Отношения не оправдывают ожиданий Шахов заявил, что порой мужчина или женщина недовольны совместной жизнью. В таких ситуациях специалист рекомендует составить список личных критерий, касающихся жизни с партнером. Если ни один из пунктов не оправдал себя, то и смысла продолжать отношения нет, уверен психолог. Непонимание психологии партнера Психология мужчины и женщины зачастую может сильно различаться, сказал специалист. Также каждый имеет разные цели и взгляды на жизнь. По словам Шахова, необходимо изучить психологию второй половинки и понять, за какие рычаги «нужно ухватиться». «Если же вы слепо убеждены в обратном и отказываетесь понимать внутренний мир своего супруга или супруги, это означает, что лучше всего расстаться», — заключил он. Непереносимость детских обид Еще один фактор, ведущий к разводу, — это обиды, оставшиеся с детства. Так, женщины могут переносить во взрослую жизнь обиды на отца, а мужчины — на мать. «Это неправильная тактика и ее нужно искоренить, ведь ваш супруг — отдельная личность, которая не виновата в вашем прошлом», — заявил Шахов. Он порекомендовал супругам проработать эти моменты с профессиональным психологом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Признаками будущего развода могут быть молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях. Об этом заявил психолог Александр Шахов. «Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях — один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», — рассказал Александр Шахов Пятому каналу. Специалист посоветовал разговаривать друг с другом в любых ситуациях, вне зависимости от эмоций. «Кричите, бейте посуду, извиняйтесь, но разговаривайте. Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства еще есть и их возможно спасти», — отметил психолог. Шахов заявил, что порой мужчина или женщина недовольны совместной жизнью. В таких ситуациях специалист рекомендует составить список личных критерий, касающихся жизни с партнером. Если ни один из пунктов не оправдал себя, то и смысла продолжать отношения нет, уверен психолог. Психология мужчины и женщины зачастую может сильно различаться, сказал специалист. Также каждый имеет разные цели и взгляды на жизнь. По словам Шахова, необходимо изучить психологию второй половинки и понять, за какие рычаги «нужно ухватиться». «Если же вы слепо убеждены в обратном и отказываетесь понимать внутренний мир своего супруга или супруги, это означает, что лучше всего расстаться», — заключил он. Еще один фактор, ведущий к разводу, — это обиды, оставшиеся с детства. Так, женщины могут переносить во взрослую жизнь обиды на отца, а мужчины — на мать. «Это неправильная тактика и ее нужно искоренить, ведь ваш супруг — отдельная личность, которая не виновата в вашем прошлом», — заявил Шахов. Он порекомендовал супругам проработать эти моменты с профессиональным психологом.