Махонин раскрыл имена лауреатов Строгановской премии

Махонин побывал на церемонии вручения Строгановской премии (архивное фото)
В Московском дворце молодежи состоялась торжественная церемония вручения Строгановской премии. Мероприятие прошло в рамках юбилейного XX Съезда Пермского землячества. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в Telegram.
«Рад отметить энергичных и талантливых пермяков за вклад в развитие региона и страны. Здорово, что уже столько лет мы вручаем Строгановскую премию, которая стала по-настоящему народной наградой. Кандидатов выдвигают и голосуют за них сами жители», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
Лауреатами премии стали:
- За высокие достижения в экономике и управлении — Анатолий Иванович Галкин, директор ООО «ЭЛКАМ»;
- За высокие достижения в науке и технике — Борис Михайлович Осовецкий. Ученый-геолог с мировым именем;
- За высокие достижения в области культуры — Борис Леонидович Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра;
- За высокие достижения в общественной деятельности — Владимир Евгеньевич Бояршинов. Ветеран Пермского СОБРа, ведет патриотическую и волонтерскую работу в зоне СВО;
- За высокие достижения в спорте — Владимир Александрович Аликин. Первый олимпийский чемпион из Прикамья, заслуженный тренер и наставник целой плеяды олимпийских чемпионов по биатлону;
- Лидером общественного голосования стал Ринат Зарифович Абдуллов. Своими силами организовал ремонт спортивного зала и открыл секцию самбо в поселке Новые Ляды;
- В специальной номинации «За честь и достоинство» победителем стал Евгений Саулович Сапиро, известный политик, ученый-экономист. Именно он стоял у истоков создания Пермского землячества и Строгановской премии.
В Московском Дворце молодежи прошло вручение Строгановской премии
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