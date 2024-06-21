21 июня 2024

Махонин раскрыл имена лауреатов Строгановской премии

В Москве талантливым пермякам вручили Строгановскую премию
© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин побывал на церемонии вручения Строгановской премии (архивное фото)
Махонин побывал на церемонии вручения Строгановской премии (архивное фото) Фото:

В Московском дворце молодежи состоялась торжественная церемония вручения Строгановской премии. Мероприятие прошло в рамках юбилейного XX Съезда Пермского землячества. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в Telegram.

«Рад отметить энергичных и талантливых пермяков за вклад в развитие региона и страны. Здорово, что уже столько лет мы вручаем Строгановскую премию, которая стала по-настоящему народной наградой. Кандидатов выдвигают и голосуют за них сами жители», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.

Лауреатами премии стали:

  • За высокие достижения в экономике и управлении — Анатолий Иванович Галкин, директор ООО «ЭЛКАМ»;
  • За высокие достижения в науке и технике — Борис Михайлович Осовецкий. Ученый-геолог с мировым именем;
  • За высокие достижения в области культуры — Борис Леонидович Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра;
  • За высокие достижения в общественной деятельности — Владимир Евгеньевич Бояршинов. Ветеран Пермского СОБРа, ведет патриотическую и волонтерскую работу в зоне СВО;
  • За высокие достижения в спорте — Владимир Александрович Аликин. Первый олимпийский чемпион из Прикамья, заслуженный тренер и наставник целой плеяды олимпийских чемпионов по биатлону;
  • Лидером общественного голосования стал Ринат Зарифович Абдуллов. Своими силами организовал ремонт спортивного зала и открыл секцию самбо в поселке Новые Ляды;
  • В специальной номинации «За честь и достоинство» победителем стал Евгений Саулович Сапиро, известный политик, ученый-экономист. Именно он стоял у истоков создания Пермского землячества и Строгановской премии.
В Московском Дворце молодежи прошло вручение Строгановской премии
В Московском Дворце молодежи прошло вручение Строгановской премии
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В Московском дворце молодежи состоялась торжественная церемония вручения Строгановской премии. Мероприятие прошло в рамках юбилейного XX Съезда Пермского землячества. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в Telegram. «Рад отметить энергичных и талантливых пермяков за вклад в развитие региона и страны. Здорово, что уже столько лет мы вручаем Строгановскую премию, которая стала по-настоящему народной наградой. Кандидатов выдвигают и голосуют за них сами жители», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Лауреатами премии стали:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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