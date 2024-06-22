Телеведущая Анфиса Чехова раскрыла секрет позитивного мышления

Позитивное мышление позволяет относиться к себе, как к любимому ребенку — не фокусироваться на неудачах, а ожидать только самого лучшего и верить в успех во всех начинаниях. Об этом рассказала телеведущая Анфиса Чехова.
«Нужно относиться к самому себе, как к любимому ребенку, — не фокусироваться на неудачах, а желать лишь самого лучшего, обещая успех в любых начинаниях в будущем», — передает слова Чеховой Пятый канал. По ее мнению, деструктивные, негативные мысли необходимо контролировать, так как они могут сильно помешать в жизни. Звезда отметила, что подобные мысли способны «захватить» человека, не позволяя ему двигаться вперед и достигать новых целей.
Чехова подчеркнула, что навязчивые размышления, направленные только на плохое, становятся серьезным препятствием для самомотивации, вдохновения и самореализации. Телеведущая отметила, что наш разум очень часто порождает «негативные сценарии» о будущем, успехах и личной жизни. Кроме того, люди склонны сравнивать свои достижения с чужими, впадая в зависть и обесценивая собственные победы. Чехова считает, что с таким деструктивным мышлением необходимо бороться.
Разум, душа и тело должны быть в гармонии. Нельзя позволять голове чрезмерно терзать душу, которая отвечает за вдохновение и счастье. Постоянные самокритичные мысли не дадут душе раскрыться по-настоящему. Чехова считает, что с разумом нужно «договариваться», а не пытаться с ним бороться, потому что на каждый аргумент он найдет новый контраргумент. Она советует просто игнорировать негативные, тревожные мысли, сравнивая их с лаем соседской собаки — с ним бесполезно бороться, но можно найти способы его заглушить.
Чехова предлагает каждый день примерять на себя разные мысли и настрои, как одежду в шкафу. Нужно выбирать чистые, красивые мыслеформы и отказываться от потрепанных, грязных. Телеведущая советует фокусироваться на «здесь и сейчас», на том хорошем, что есть прямо в данный момент, а не на неизвестном будущем или неизменимом прошлом.
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