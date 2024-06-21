Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 июня в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы и почтил память погибших за свободу и независимость нашей Родины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участия в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы, посвященной Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Глава региона возложил цветы в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины», — сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
В годы Второй мировой войны Челябинская область была крупнейшим центром оборонной промышленности. В регион перевезли более 300 промышленных предприятий, построили 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов. Указом президента РФ городам Челябинск, Магнитогорск и Златоуст присвоены почетные звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад в достижение победы.
По словам Текслера, боль от потерь в годы Второй мировой войны до сих пор отдается в сердце каждого из нас. «День памяти и скорби. Дата, которая отзывается в сердце каждого. Вечная память нашим героям!» — написал губернатор в своем telegram-канале.
Жителей Челябинской области в День памяти и скорби приглашают дистанционно стать участниками Всероссийской акции «Минута молчания», сообщает пресс-служба правительства региона. Акция пройдет 22 июня в 14:15 (по местному времени). В эту минуту телевидение и радио прекратят вещание. Жителей Челябинской области призывают остановиться и вспомнить тех, кому обязаны своей жизнью и свободой.
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