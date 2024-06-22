Наказанный за поддержку Путина каноист раскрыл детали участия России в Олимпиаде-2028

Каноист Павлов: сборную России не пустят на Игры-2028
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс возвращения российских спортсменов на международные старты затянется, заявил каноист Михаил Павлов
Процесс возвращения российских спортсменов на международные старты затянется, заявил каноист Михаил Павлов Фото:

Спортсмен-каноист Михаил Павлов, лишенный нейтрального статуса за поддержку президента России Владимира Путина, раскрыл детали участия России в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. По его мнению, российские спортсмены с большой долей вероятности не будут допущены к участию в Играх под флагом и с гимном страны.

«Олимпиада пройдет в США — в стране, которую сейчас сложно назвать дружелюбной к России. Я думаю, что сложно будет российским спортсменам туда попасть», — передает слова Павлова ТАСС. Он добавил, что процесс возвращения российских атлетов на международные соревнования с национальной символикой будет сложным и затянется.

Павлов заявил, что останется максималистом и продолжит свои тренировки, пока позволяет здоровье. При этом он признался, что не особо разбирается в политике и больше предпочитает следить за международными стартами в социальных сетях, чем искать и смотреть трансляции.

Павлов был лишен нейтрального статуса перед стартом олимпийской квалификационной регаты в Венгрии в мае. Причиной стал лайк в социальных сетях под видеороликом с выступлением Путина.

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Спортсмен-каноист Михаил Павлов, лишенный нейтрального статуса за поддержку президента России Владимира Путина, раскрыл детали участия России в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. По его мнению, российские спортсмены с большой долей вероятности не будут допущены к участию в Играх под флагом и с гимном страны. «Олимпиада пройдет в США — в стране, которую сейчас сложно назвать дружелюбной к России. Я думаю, что сложно будет российским спортсменам туда попасть», — передает слова Павлова ТАСС. Он добавил, что процесс возвращения российских атлетов на международные соревнования с национальной символикой будет сложным и затянется. Павлов заявил, что останется максималистом и продолжит свои тренировки, пока позволяет здоровье. При этом он признался, что не особо разбирается в политике и больше предпочитает следить за международными стартами в социальных сетях, чем искать и смотреть трансляции. Павлов был лишен нейтрального статуса перед стартом олимпийской квалификационной регаты в Венгрии в мае. Причиной стал лайк в социальных сетях под видеороликом с выступлением Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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