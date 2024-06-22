Наказанный за поддержку Путина каноист раскрыл детали участия России в Олимпиаде-2028

Спортсмен-каноист Михаил Павлов, лишенный нейтрального статуса за поддержку президента России Владимира Путина, раскрыл детали участия России в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. По его мнению, российские спортсмены с большой долей вероятности не будут допущены к участию в Играх под флагом и с гимном страны.
«Олимпиада пройдет в США — в стране, которую сейчас сложно назвать дружелюбной к России. Я думаю, что сложно будет российским спортсменам туда попасть», — передает слова Павлова ТАСС. Он добавил, что процесс возвращения российских атлетов на международные соревнования с национальной символикой будет сложным и затянется.
Павлов заявил, что останется максималистом и продолжит свои тренировки, пока позволяет здоровье. При этом он признался, что не особо разбирается в политике и больше предпочитает следить за международными стартами в социальных сетях, чем искать и смотреть трансляции.
Павлов был лишен нейтрального статуса перед стартом олимпийской квалификационной регаты в Венгрии в мае. Причиной стал лайк в социальных сетях под видеороликом с выступлением Путина.
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