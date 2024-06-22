Shot: выжившему террористу в СИЗО в Ростове понадобилась трепанация черепа

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, хирургические инструменты, нейрохирургия, врачи, головной мозг, трепанация
Террористу Даниилу Камневу сделали трепанацию черепа Фото:

Террористу Даниилу Камневу, участнику захвата сотрудников СИЗО в Ростове, понадобилась трепанация черепа, чтобы достать из его головы пулю. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Даниилу Камневу, который выжил после ранения в голову в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове, потребовалась трепанация черепа», — передает Shot. Отмечается, что медикам пришлось сделать в голове преступника отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция длилась более двух часов.

В средине июня заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Агентство рассказало, что известно о террористах.

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Террористу Даниилу Камневу, участнику захвата сотрудников СИЗО в Ростове, понадобилась трепанация черепа, чтобы достать из его головы пулю. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Даниилу Камневу, который выжил после ранения в голову в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове, потребовалась трепанация черепа», — передает Shot. Отмечается, что медикам пришлось сделать в голове преступника отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция длилась более двух часов. В средине июня заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Агентство рассказало, что известно о террористах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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