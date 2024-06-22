Общество Здоровье Shot: выжившему террористу в СИЗО в Ростове понадобилась трепанация черепа 22 июня 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + Террористу Даниилу Камневу сделали трепанацию черепа Фото: Илья Московец © URA.RU Террористу Даниилу Камневу, участнику захвата сотрудников СИЗО в Ростове, понадобилась трепанация черепа, чтобы достать из его головы пулю. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Даниилу Камневу, который выжил после ранения в голову в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове, потребовалась трепанация черепа», — передает Shot. Отмечается, что медикам пришлось сделать в голове преступника отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция длилась более двух часов. В средине июня заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Агентство рассказало, что известно о террористах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Террористу Даниилу Камневу, участнику захвата сотрудников СИЗО в Ростове, понадобилась трепанация черепа, чтобы достать из его головы пулю. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Даниилу Камневу, который выжил после ранения в голову в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове, потребовалась трепанация черепа», — передает Shot. Отмечается, что медикам пришлось сделать в голове преступника отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция длилась более двух часов. В средине июня заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Агентство рассказало, что известно о террористах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям