В ростовском СИЗО шестеро обвиняемых захватили заложников, они выдвинули требования: что известно. Видео

Захватившие заложников в СИЗО Ростова преступники были участниками ИГ*

16 июня 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Захватчики потребовали автомобиль, чтобы уехать из СИЗО, и оружие Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В Ростове-на-Дону 16 июня в СИЗО шестеро обвиняемых захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). По тревоге на место выехали личный состав МВД и Росгвардии. Что известно и ситуации в Ростовской области — в материале URA.RU. Выбили окна в камере Для того чтобы взять в заложники представителей УИС, обвиняемые выбили оконные решетки в камере и проникли в дежурную комнату. В настоящий момент в заложниках находятся двое. Осужденные вооружены резиновыми дубинками и пожарными топорами. Об этом сообщили источники РИА Новости. На данный момент с преступниками ведутся переговоры по освобождению заложников. В СИЗО прибыл начальник ГУФСИН России по Ростовской области, также там присутствуют правоохранители и сотрудники прокуратуры. Требуют выхода из СИЗО Осужденные, по предварительным данным, требуют оружие, машину и возможность покинуть изолятор. В таком случае, по их словам, они готовы отпустить заложников. Преступники — участники ИГИЛ* Стало известно, что нападавшими являются Сайпудинов М.Ш., Акиев Ш. А., Гиреев Т.М., Камнеев Д. В. и Цицкиев А.М. Они были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они обвиняются в подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Личности заложников Позже были установлены личности самих заложников. Среди них: младший инспектор дежурной службы СИЗО 1 и начальник оперативного управления подполковник Александр Б. Центр Ростова перекрыт Сейчас центр Ростова-на-Дону оцепили в связи с мероприятиями по обеспечению общественной безопасности. По нескольким улицам временно ограничено движение транспорта. Среди них: Кировский проспект, улица Максима Горького и улица Суворова. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону 16 июня в СИЗО шестеро обвиняемых захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). По тревоге на место выехали личный состав МВД и Росгвардии. Что известно и ситуации в Ростовской области — в материале URA.RU. Для того чтобы взять в заложники представителей УИС, обвиняемые выбили оконные решетки в камере и проникли в дежурную комнату. В настоящий момент в заложниках находятся двое. Осужденные вооружены резиновыми дубинками и пожарными топорами. Об этом сообщили источники РИА Новости. На данный момент с преступниками ведутся переговоры по освобождению заложников. В СИЗО прибыл начальник ГУФСИН России по Ростовской области, также там присутствуют правоохранители и сотрудники прокуратуры. Осужденные, по предварительным данным, требуют оружие, машину и возможность покинуть изолятор. В таком случае, по их словам, они готовы отпустить заложников. Стало известно, что нападавшими являются Сайпудинов М.Ш., Акиев Ш. А., Гиреев Т.М., Камнеев Д. В. и Цицкиев А.М. Они были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они обвиняются в подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Позже были установлены личности самих заложников. Среди них: младший инспектор дежурной службы СИЗО 1 и начальник оперативного управления подполковник Александр Б. Сейчас центр Ростова-на-Дону оцепили в связи с мероприятиями по обеспечению общественной безопасности. По нескольким улицам временно ограничено движение транспорта. Среди них: Кировский проспект, улица Максима Горького и улица Суворова. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ