В Ростове-на-Дону 16 июня в СИЗО шестеро обвиняемых захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). По тревоге на место выехали личный состав МВД и Росгвардии. Что известно и ситуации в Ростовской области — в материале URA.RU.
Выбили окна в камере
Для того чтобы взять в заложники представителей УИС, обвиняемые выбили оконные решетки в камере и проникли в дежурную комнату. В настоящий момент в заложниках находятся двое. Осужденные вооружены резиновыми дубинками и пожарными топорами. Об этом сообщили источники РИА Новости.
На данный момент с преступниками ведутся переговоры по освобождению заложников. В СИЗО прибыл начальник ГУФСИН России по Ростовской области, также там присутствуют правоохранители и сотрудники прокуратуры.
Требуют выхода из СИЗО
Осужденные, по предварительным данным, требуют оружие, машину и возможность покинуть изолятор. В таком случае, по их словам, они готовы отпустить заложников.
Преступники — участники ИГИЛ*
Стало известно, что нападавшими являются Сайпудинов М.Ш., Акиев Ш. А., Гиреев Т.М., Камнеев Д. В. и Цицкиев А.М. Они были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они обвиняются в подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.
Личности заложников
Позже были установлены личности самих заложников. Среди них: младший инспектор дежурной службы СИЗО 1 и начальник оперативного управления подполковник Александр Б.
Центр Ростова перекрыт
Сейчас центр Ростова-на-Дону оцепили в связи с мероприятиями по обеспечению общественной безопасности. По нескольким улицам временно ограничено движение транспорта. Среди них: Кировский проспект, улица Максима Горького и улица Суворова.
*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.