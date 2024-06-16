В ростовском СИЗО шестеро обвиняемых захватили заложников, они выдвинули требования: что известно. Видео

Захватившие заложников в СИЗО Ростова преступники были участниками ИГ*
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Захватчики потребовали автомобиль, чтобы уехать из СИЗО, и оружие Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В Ростове-на-Дону 16 июня в СИЗО шестеро обвиняемых захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). По тревоге на место выехали личный состав МВД и Росгвардии. Что известно и ситуации в Ростовской области — в материале URA.RU.

Выбили окна в камере

Для того чтобы взять в заложники представителей УИС, обвиняемые выбили оконные решетки в камере и проникли в дежурную комнату. В настоящий момент в заложниках находятся двое. Осужденные вооружены резиновыми дубинками и пожарными топорами. Об этом сообщили источники РИА Новости.

На данный момент с преступниками ведутся переговоры по освобождению заложников. В СИЗО прибыл начальник ГУФСИН России по Ростовской области, также там присутствуют правоохранители и сотрудники прокуратуры.

Требуют выхода из СИЗО

Осужденные, по предварительным данным, требуют оружие, машину и возможность покинуть изолятор. В таком случае, по их словам, они готовы отпустить заложников.

Преступники — участники ИГИЛ*

Стало известно, что нападавшими являются Сайпудинов М.Ш., Акиев Ш. А., Гиреев Т.М., Камнеев Д. В. и Цицкиев А.М. Они были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они обвиняются в подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

Личности заложников

Позже были установлены личности самих заложников. Среди них: младший инспектор дежурной службы СИЗО 1 и начальник оперативного управления подполковник Александр Б.

Центр Ростова перекрыт

Сейчас центр Ростова-на-Дону оцепили в связи с мероприятиями по обеспечению общественной безопасности. По нескольким улицам временно ограничено движение транспорта. Среди них: Кировский проспект, улица Максима Горького и улица Суворова.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

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В Ростове-на-Дону 16 июня в СИЗО шестеро обвиняемых захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). По тревоге на место выехали личный состав МВД и Росгвардии. Что известно и ситуации в Ростовской области — в материале URA.RU. Для того чтобы взять в заложники представителей УИС, обвиняемые выбили оконные решетки в камере и проникли в дежурную комнату. В настоящий момент в заложниках находятся двое. Осужденные вооружены резиновыми дубинками и пожарными топорами. Об этом сообщили источники РИА Новости. На данный момент с преступниками ведутся переговоры по освобождению заложников. В СИЗО прибыл начальник ГУФСИН России по Ростовской области, также там присутствуют правоохранители и сотрудники прокуратуры. Осужденные, по предварительным данным, требуют оружие, машину и возможность покинуть изолятор. В таком случае, по их словам, они готовы отпустить заложников. Стало известно, что нападавшими являются Сайпудинов М.Ш., Акиев Ш. А., Гиреев Т.М., Камнеев Д. В. и Цицкиев А.М. Они были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они обвиняются в подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Позже были установлены личности самих заложников. Среди них: младший инспектор дежурной службы СИЗО 1 и начальник оперативного управления подполковник Александр Б. Сейчас центр Ростова-на-Дону оцепили в связи с мероприятиями по обеспечению общественной безопасности. По нескольким улицам временно ограничено движение транспорта. Среди них: Кировский проспект, улица Максима Горького и улица Суворова. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
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