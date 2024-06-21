21 июня 2024

Над Челябинской областью развиваются мощные облака с грозой и градом. Видео

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Синоптики пообещали челябинцам грозу (архивное фото)
Синоптики пообещали челябинцам грозу (архивное фото) Фото:

Над Челябинской областью 22 июня активно развивается мощная грозовая облачность с градовыми и шкваловыми очагами. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС).

«Конвективная облачность на Южном Урале. В данный момент в Челябинской области происходит активное развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами», — сообщает пресс-служба Челябинского ЦГМС в своем telegram-канале.

В ближайший час и до конца дня 22 июня, а также днем и вечером 23 июня в некоторых районах региона пройдут сильные ливни с грозами, град, местами крупный. Синоптики также сообщают о шквалистом усилении ветра при грозах до 25 метров в секунду.

В региональном ЦГМС ранее сообщили, что в предстоящие три дня, 22, 23 и 24 июня в Челябинской области ожидается град и сильный дождь с грозами. В субботу днем потеплеет до 31 градуса.

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Над Челябинской областью 22 июня активно развивается мощная грозовая облачность с градовыми и шкваловыми очагами. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС). «Конвективная облачность на Южном Урале. В данный момент в Челябинской области происходит активное развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами», — сообщает пресс-служба Челябинского ЦГМС в своем telegram-канале. В ближайший час и до конца дня 22 июня, а также днем и вечером 23 июня в некоторых районах региона пройдут сильные ливни с грозами, град, местами крупный. Синоптики также сообщают о шквалистом усилении ветра при грозах до 25 метров в секунду. В региональном ЦГМС ранее сообщили, что в предстоящие три дня, 22, 23 и 24 июня в Челябинской области ожидается град и сильный дождь с грозами. В субботу днем потеплеет до 31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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