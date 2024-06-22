Происшествия Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина 22 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + В Самарской области задержан врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин Фото: Сайт правительства Самарской области В Самаре арестовали врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказал корреспондент ТАСС. «Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья. Корреспондент передал информацию из зала суда. Пивкин арестован до 20 августа включительно. Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области задержали по делу о превышении полномочий — его критиковали за недостаточное внимание к общественному транспорту. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Пивкиным торги на ремонты и строительство дорог в регионе распределялись между нужными подрядчиками, а посторонних к ним не допускали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Самаре арестовали врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказал корреспондент ТАСС. «Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья. Корреспондент передал информацию из зала суда. Пивкин арестован до 20 августа включительно. Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области задержали по делу о превышении полномочий — его критиковали за недостаточное внимание к общественному транспорту. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Пивкиным торги на ремонты и строительство дорог в регионе распределялись между нужными подрядчиками, а посторонних к ним не допускали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям