Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

В Самаре арестовали врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.
«Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья. Корреспондент передал информацию из зала суда. Пивкин арестован до 20 августа включительно.
Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области задержали по делу о превышении полномочий — его критиковали за недостаточное внимание к общественному транспорту. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Пивкиным торги на ремонты и строительство дорог в регионе распределялись между нужными подрядчиками, а посторонних к ним не допускали.
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