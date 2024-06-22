Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

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Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
В Самарской области задержан врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин Фото:

В Самаре арестовали врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

«Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья. Корреспондент передал информацию из зала суда. Пивкин арестован до 20 августа включительно.

Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области задержали по делу о превышении полномочий — его критиковали за недостаточное внимание к общественному транспорту. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Пивкиным торги на ремонты и строительство дорог в регионе распределялись между нужными подрядчиками, а посторонних к ним не допускали.

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В Самаре арестовали врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказал корреспондент ТАСС. «Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья. Корреспондент передал информацию из зала суда. Пивкин арестован до 20 августа включительно. Ранее врио министра транспорта и автодорог Самарской области задержали по делу о превышении полномочий — его критиковали за недостаточное внимание к общественному транспорту. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Пивкиным торги на ремонты и строительство дорог в регионе распределялись между нужными подрядчиками, а посторонних к ним не допускали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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