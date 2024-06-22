МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области в 16:00 и до конца суток 22 июня ожидаются сильные ливни, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«До конца суток 22 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, ожидается шквалистое усиление ветра.
Также непогода, мощные дожди и грозы ожидаются и на следующий день — 23 июня. Спасатели рекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.
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