МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области 22 июня ожидаются сильные дожди и шквальный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду
Ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду Фото:

В Свердловской области в 16:00 и до конца суток 22 июня ожидаются сильные ливни, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«До конца суток 22 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, ожидается шквалистое усиление ветра.

Также непогода, мощные дожди и грозы ожидаются и на следующий день — 23 июня. Спасатели рекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.

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В Свердловской области в 16:00 и до конца суток 22 июня ожидаются сильные ливни, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «До конца суток 22 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, ожидается шквалистое усиление ветра. Также непогода, мощные дожди и грозы ожидаются и на следующий день — 23 июня. Спасатели рекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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