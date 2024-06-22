ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины с воздуха и воды

Армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины, использовались средства морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Пострадали также украинские склады, которые пополнились за счет западных поставок.
ВС РФ нанесли групповой удар из-за попыток ВСУ атаковать энергообъекты в РФ. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Днепропетровской областях.
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Армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины, использовались средства морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Пострадали также украинские склады, которые пополнились за счет западных поставок. ВС РФ нанесли групповой удар из-за попыток ВСУ атаковать энергообъекты в РФ. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Днепропетровской областях.