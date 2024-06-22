В мире Украина ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины с воздуха и воды 22 июня 2024 в 15:49 Размер текста - 17 + ВС РФ атаковали энергообъекты Украины в ответ на удары ВСУ по России, сообщили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины, использовались средства морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале . Пострадали также украинские склады, которые пополнились за счет западных поставок. ВС РФ нанесли групповой удар из-за попыток ВСУ атаковать энергообъекты в РФ. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Днепропетровской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины, использовались средства морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Пострадали также украинские склады, которые пополнились за счет западных поставок. ВС РФ нанесли групповой удар из-за попыток ВСУ атаковать энергообъекты в РФ. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Днепропетровской областях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям