ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины с воздуха и воды

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ВС РФ атаковали энергообъекты Украины в ответ на удары ВСУ по России, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины, использовались средства морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Пострадали также украинские склады, которые пополнились за счет западных поставок.

ВС РФ нанесли групповой удар из-за попыток ВСУ атаковать энергообъекты в РФ. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Днепропетровской областях.

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Армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины, использовались средства морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Пострадали также украинские склады, которые пополнились за счет западных поставок. ВС РФ нанесли групповой удар из-за попыток ВСУ атаковать энергообъекты в РФ. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Днепропетровской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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