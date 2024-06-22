Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования родным Андрея Харцызова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким экс-начальника областного управления ГИБДД полковника полиции в отставке Андрея Харцызова, который скончался 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Андрей Александрович был мужественным и отзывчивым человеком… Соболезную всем, кто знал Андрея Александровича, его родным, друзьям и сослуживцам», — сказал Текслер, которого цитирует пресс-служба правительства области в своем telegram-канале.
Губернатор напомнил, что Харцызов принимал участие в боевых действиях, а на служебном посту всегда стремился повышать безопасность на дорогах. Харцызов — участник боевых действий, несколько раз выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За Отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Харцызов скончался 22 июня на 55-м году жизни, об этом URA.RU сообщил источник. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Пост руководителя региональной Госавтоинспекции он занимал с 2019 года, в 2022 году ушел в отставку.
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