Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования родным Андрея Харцызова

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Харцызов умер 22 июня (архивное фото)
Харцызов умер 22 июня (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким экс-начальника областного управления ГИБДД полковника полиции в отставке Андрея Харцызова, который скончался 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Андрей Александрович был мужественным и отзывчивым человеком… Соболезную всем, кто знал Андрея Александровича, его родным, друзьям и сослуживцам», — сказал Текслер, которого цитирует пресс-служба правительства области в своем telegram-канале.

Губернатор напомнил, что Харцызов принимал участие в боевых действиях, а на служебном посту всегда стремился повышать безопасность на дорогах. Харцызов — участник боевых действий, несколько раз выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За Отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Харцызов скончался 22 июня на 55-м году жизни, об этом URA.RU сообщил источник. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Пост руководителя региональной Госавтоинспекции он занимал с 2019 года, в 2022 году ушел в отставку.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким экс-начальника областного управления ГИБДД полковника полиции в отставке Андрея Харцызова, который скончался 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Андрей Александрович был мужественным и отзывчивым человеком… Соболезную всем, кто знал Андрея Александровича, его родным, друзьям и сослуживцам», — сказал Текслер, которого цитирует пресс-служба правительства области в своем telegram-канале. Губернатор напомнил, что Харцызов принимал участие в боевых действиях, а на служебном посту всегда стремился повышать безопасность на дорогах. Харцызов — участник боевых действий, несколько раз выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За Отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Харцызов скончался 22 июня на 55-м году жизни, об этом URA.RU сообщил источник. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Пост руководителя региональной Госавтоинспекции он занимал с 2019 года, в 2022 году ушел в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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