Пенсионер сбил двух детей в Артемовском. Видео

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Полиция проводит проверку по факту ДТП (архивное фото)
Полиция проводит проверку по факту ДТП (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) 85-летний пенсионер днем 22 июня сбил двух девочек шести и 15 лет, переходивших пешеходный переход. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля Skoda Octavia при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на двух юных пешеходов… В результате ДТП пострадали пешеходы, девочки 6 и 15 лет. С переломами обе доставлены в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на улице Первомайская, 49. На водителя составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). Проводится проверка.

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В Артемовском (Свердловская область) 85-летний пенсионер днем 22 июня сбил двух девочек шести и 15 лет, переходивших пешеходный переход. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Skoda Octavia при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на двух юных пешеходов… В результате ДТП пострадали пешеходы, девочки 6 и 15 лет. С переломами обе доставлены в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на улице Первомайская, 49. На водителя составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). Проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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