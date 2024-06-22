В Артемовском (Свердловская область) 85-летний пенсионер днем 22 июня сбил двух девочек шести и 15 лет, переходивших пешеходный переход. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля Skoda Octavia при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на двух юных пешеходов… В результате ДТП пострадали пешеходы, девочки 6 и 15 лет. С переломами обе доставлены в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел на улице Первомайская, 49. На водителя составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). Проводится проверка.
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