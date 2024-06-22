Путин принял важный закон по кредитным и ипотечным ставкам

Путин подписал закон, ограничивающий применение плавающей ставки по кредитам
© Служба новостей «URA.RU»
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Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября Фото:

С 1 сентября текущего года в России вводятся новые ограничения на применение плавающих ставок по кредитам для населения и микропредприятий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Банки теперь смогут предлагать кредиты с переменной ставкой только в строго определенных случаях.

Первое условие касается ипотечных займов, которые выдаются на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. В этом случае ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта. Второе условие применяется к обычным потребительским кредитам, выданным на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату, при этом нет ограничений по сроку кредита и изменению ставки, говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. В исходном варианте законопроекта предлагалось совсем запретить выдачу таких займов. При рассмотрении сохранили возможность взять кредиты с плавающей ставкой, однако их выдачу ограничили.

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С 1 сентября текущего года в России вводятся новые ограничения на применение плавающих ставок по кредитам для населения и микропредприятий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Банки теперь смогут предлагать кредиты с переменной ставкой только в строго определенных случаях. Первое условие касается ипотечных займов, которые выдаются на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. В этом случае ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта. Второе условие применяется к обычным потребительским кредитам, выданным на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату, при этом нет ограничений по сроку кредита и изменению ставки, говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. В исходном варианте законопроекта предлагалось совсем запретить выдачу таких займов. При рассмотрении сохранили возможность взять кредиты с плавающей ставкой, однако их выдачу ограничили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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