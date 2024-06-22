В Белгородской, Брянской и Курской областях введут свободную экономическую зону

22 июня 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Территории, на которых будет распространен СЭЗ в приграничных регионах РФ, определит правительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), введенный на территориях ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, будет распространен на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно новому закону, преференции СЭЗ будут распространены на определенные приграничные территории, которые установит российское правительство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации . Эти меры призваны стимулировать экономическое развитие регионов, находящихся в непосредственной близости к границе с Украиной и территориями ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. В самих новых регионах СЭЗ была введена 24 июня 2023 года. В рамках СЭЗ предусмотрены льготы для бизнеса, включая снижение налоговых ставок и страховых взносов, а также упрощение таможенных процедур. Мера направлена на привлечение инвестиций и активизацию экономической деятельности в данных регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), введенный на территориях ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, будет распространен на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно новому закону, преференции СЭЗ будут распространены на определенные приграничные территории, которые установит российское правительство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти меры призваны стимулировать экономическое развитие регионов, находящихся в непосредственной близости к границе с Украиной и территориями ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. В самих новых регионах СЭЗ была введена 24 июня 2023 года. В рамках СЭЗ предусмотрены льготы для бизнеса, включая снижение налоговых ставок и страховых взносов, а также упрощение таможенных процедур. Мера направлена на привлечение инвестиций и активизацию экономической деятельности в данных регионах.