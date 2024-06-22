В Британии обвинили Сербию в теневых поставках оружия на Украину

Сербия нарастила поставки оружия на 800 миллионов евро, которое впоследствии могло оказаться на Украине. Об этом написала газета Financial Times. При этом сербский президент Александр Вучич не стал отрицать данный факт.
«Экспорт боеприпасов из Сербии, которые поступили в Украину через третьих лиц, составил около 800 миллионов евро», — говорится в материале издания. Отмечается, что Вучич назвал сумму в целом точной и преподнес ситуацию как возможность для бизнеса, настаивая на том, что он не будет принимать чью-либо сторону в конфликте, передают argumenti.ru.
Глава Сербии не стал отрицать поставки. «Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа», — сказал он изданию. По словам Вучича, его задача состоит в том, чтобы страна законно обращалась с оружием и продавала его. На вопрос, соответствует ли цифра в 800 миллионов евро действительности, президент ответил, что не в течение одного года, а «может быть, через два или три года». При этом Вучич подчеркнул, что у Сербии есть друзья и в Киеве, и в Москве.
В 2023 году агентство Reuters, ссылаясь на секретный документ Пентагона, попавший в открытый доступ из-за утечки, сообщило, что Сербия согласилась на военные поставки Украине или уже отправила оружие, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны Милош Вучевич назвал ложью информацию из рассекреченных документов и заявил, что власти Сербии не окажут военную помощь ни России, ни Украине, сообщает 360.ru.
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