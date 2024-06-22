Мэр Харькова заявил о попадании бомбы по производственному предприятию

22 июня 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Мэр Харькова сообщил о трех прилетах по городу (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела Харькова было повреждено здание производственного предприятия. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «Авиабомба в Харькове попала, в том числе, по производственному предприятию», — заявил Трехов. Видео с его комментарием опубликовал украинский telegram-канал «Страна.ua». По словам главы города, всего было нанесено четыре удара авиабомбами. Воздушная тревога в Харьковской области действует уже более восьми часов. Кроме того, утром 22 июня ряд украинских СМИ сообщали о взрывах на теплоэлектростанции в Киеве. Однако местные власти информацию не подтверждали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обстрела Харькова было повреждено здание производственного предприятия. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «Авиабомба в Харькове попала, в том числе, по производственному предприятию», — заявил Трехов. Видео с его комментарием опубликовал украинский telegram-канал «Страна.ua». По словам главы города, всего было нанесено четыре удара авиабомбами. Воздушная тревога в Харьковской области действует уже более восьми часов. Кроме того, утром 22 июня ряд украинских СМИ сообщали о взрывах на теплоэлектростанции в Киеве. Однако местные власти информацию не подтверждали.