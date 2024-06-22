Мэр Харькова заявил о попадании бомбы по производственному предприятию

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, разрушение, обстрел, последствия обстрела
Мэр Харькова сообщил о трех прилетах по городу (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Харькова было повреждено здание производственного предприятия. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Авиабомба в Харькове попала, в том числе, по производственному предприятию», — заявил Трехов. Видео с его комментарием опубликовал украинский telegram-канал «Страна.ua». По словам главы города, всего было нанесено четыре удара авиабомбами. Воздушная тревога в Харьковской области действует уже более восьми часов.

Кроме того, утром 22 июня ряд украинских СМИ сообщали о взрывах на теплоэлектростанции в Киеве. Однако местные власти информацию не подтверждали.

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В результате обстрела Харькова было повреждено здание производственного предприятия. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «Авиабомба в Харькове попала, в том числе, по производственному предприятию», — заявил Трехов. Видео с его комментарием опубликовал украинский telegram-канал «Страна.ua». По словам главы города, всего было нанесено четыре удара авиабомбами. Воздушная тревога в Харьковской области действует уже более восьми часов. Кроме того, утром 22 июня ряд украинских СМИ сообщали о взрывах на теплоэлектростанции в Киеве. Однако местные власти информацию не подтверждали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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