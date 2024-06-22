Мэр Харькова заявил о попадании бомбы по производственному предприятию

В результате обстрела Харькова было повреждено здание производственного предприятия. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
«Авиабомба в Харькове попала, в том числе, по производственному предприятию», — заявил Трехов. Видео с его комментарием опубликовал украинский telegram-канал «Страна.ua». По словам главы города, всего было нанесено четыре удара авиабомбами. Воздушная тревога в Харьковской области действует уже более восьми часов.
Кроме того, утром 22 июня ряд украинских СМИ сообщали о взрывах на теплоэлектростанции в Киеве. Однако местные власти информацию не подтверждали.
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