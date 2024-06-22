МЧС: синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

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Ливни накрыли регион вечером 22 июня, они продлятся минимум до полуночи Фото:

Режим штормового предупреждения в Свердловской области продлен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Синоптики продлили действие штормового предупреждения на 23 и 24 июня», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства. Как ранее сообщало агентство, вечером 22 июня регион накрыли ливни. URA.RU следит за последствиями стихии в режиме онлайн.

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Режим штормового предупреждения в Свердловской области продлен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Синоптики продлили действие штормового предупреждения на 23 и 24 июня», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства. Как ранее сообщало агентство, вечером 22 июня регион накрыли ливни. URA.RU следит за последствиями стихии в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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