МЧС: синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

Ливни накрыли регион вечером 22 июня, они продлятся минимум до полуночи
Режим штормового предупреждения в Свердловской области продлен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Синоптики продлили действие штормового предупреждения на 23 и 24 июня», — говорится в посте в официальном telegram-канале ведомства. Как ранее сообщало агентство, вечером 22 июня регион накрыли ливни. URA.RU следит за последствиями стихии в режиме онлайн.
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