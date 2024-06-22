В Екатеринбурге днем 22 июня начался мощный ливень с ветром. От непогоды упали деревья, появились гигантские лужи, а цены на такси взлетели. По прогнозу синоптиков, который передает МЧС Свердловской области, стихия будет бушевать в разных местах региона как минимум до полуночи, а по данным «Яндекса», в Екатеринбурге осадки стихнут не раньше, чем через два часа. Подробнее о буйстве стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.
18:45 Корреспондент URA.RU сообщает, что просвет в густых тучах, накрывших город, виден уже на Россельбане. Однако даже там продолжает идти сильный дождь.
18:42 Корреспонденты URA.RU делятся кадрами из города, уходящего под воду. Многие жители прячутся от дождя в переходах метро и под козырьками домов.
18:30 Помимо этого, в городе взлетели цены на такси. Стоимость поездок из отдаленных районов до центра города начинается от 500 рублей, а чтобы уехать на окраину, нужно будет заплатить около 700-800 рублей. Приложения по заказу такси указывают, что в Екатеринбурге сейчас повышенный спрос.
18:27 В центре Екатеринбурга из-за дождя уже появились пробки. Их заметили корреспонденты URA.RU на улицах 8 Марта, Куйбышева, Московской, Радищева и Ленина.
18:22 Сильный дождь заметили во всех районах города, включая Академический, Широкую речку, Ботанику, ВИЗ, Уралмаш и другие. На улице Нагорной ветер снес одно из деревьев, ствол которого упал на проезжую часть, перегородив проезд.
18:19 О непогоде предупреждали свердловские спасатели. Представители МЧС анонсировали также грозы и крупный град в регионе.
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