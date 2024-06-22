Умер участник первого в истории турнира UFC

Американский актер и бывший борец сумо Тейлор Уайли (Тейла Тули) скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает MMA Fighting. Уайли прославился участием в первом телевизионном поединке UFC в 1993 году.
«Тейла Тули умер в возрасте 56 лет», — говорится в сообщении MMA Fighting. Его менеджер заявил изданию LA Times, что смерть наступила по естественным причинам. У Тули остались жена и двое детей.
Уайли оставил заметный след в истории смешанных боевых искусств. Его бой с Жераром Гордо, который был легче Тули практически на 90 кг, завершившийся техническим нокаутом всего за 26 секунд, стал одним из самых запоминающихся моментов первого турнира UFC.
Тейлор Уайли, имевший самоанские корни и родившийся в Гонолулу, начал свою спортивную карьеру в сумо, но из-за травмы колена перешел в реслинг и смешанные боевые искусства. После завершения спортивной карьеры он также пробовал себя в актерстве, снимаясь в таких проектах, как «Полиция Гавайев», «Частный детектив Магнум» и «Забыть Сару Маршалл»
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