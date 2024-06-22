Пассажирка рухнувшего под Первоуральском вертолета пришла в сознание

22 июня 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Вертолет под Первоуральском упал вечером 12 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Дизайнер Эльнара Дворникова, которая находилась в вертолете, рухнувшем под Первоуральском, пришла в сознание после двух операций. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Об этом URA.RU рассказала мама Эльнары. «Состояние Эльнары остается крайне тяжелым. Она в реанимации, в сознании, но говорить не может. Девочка перенесла две сложнейшие операции. Одна из них — на позвоночнике. Эту уникальную операцию провел лучший нерохирург области Гончаров Максим Юрьевич, профессионал высочайшего уровня. Мы безмерно благодарны ему за смелость и понимание ответственности. Он для нас — Бог на земле. Прогнозов врачи не делают пока никаких», — поделилась собеседника. Женщина также высказала благодарность реанимационному отделению госпиталя ветеранов войн. «В организационных вопросах активно помогал и помогает начальник госпиталя Забродин Олег Валентинович. Дай им Бог крепкого здоровья и их близким. Пишут много добрых незнакомых людей. Всем огромное спасибо за поддержку», — передала через редакцию мама Эльнары. Эльнаре 41 год. У нее есть собственный бренд одежды Dressclassic, также она занимается мужским ателье. ЧП с вертолетом Robinson произошло вечером 12 июня. По некоторым данным, причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом бизнесмен Игорь Чистовский, о его состоянии точной информации пока нет, но изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дизайнер Эльнара Дворникова, которая находилась в вертолете, рухнувшем под Первоуральском, пришла в сознание после двух операций. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Об этом URA.RU рассказала мама Эльнары. «Состояние Эльнары остается крайне тяжелым. Она в реанимации, в сознании, но говорить не может. Девочка перенесла две сложнейшие операции. Одна из них — на позвоночнике. Эту уникальную операцию провел лучший нерохирург области Гончаров Максим Юрьевич, профессионал высочайшего уровня. Мы безмерно благодарны ему за смелость и понимание ответственности. Он для нас — Бог на земле. Прогнозов врачи не делают пока никаких», — поделилась собеседника. Женщина также высказала благодарность реанимационному отделению госпиталя ветеранов войн. «В организационных вопросах активно помогал и помогает начальник госпиталя Забродин Олег Валентинович. Дай им Бог крепкого здоровья и их близким. Пишут много добрых незнакомых людей. Всем огромное спасибо за поддержку», — передала через редакцию мама Эльнары. Эльнаре 41 год. У нее есть собственный бренд одежды Dressclassic, также она занимается мужским ателье. ЧП с вертолетом Robinson произошло вечером 12 июня. По некоторым данным, причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом бизнесмен Игорь Чистовский, о его состоянии точной информации пока нет, но изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете.