В Асбесте утонул 17-летний студент, его тело нашли водолазы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело молодого человека удалось достать из карьера только на следующий день (архивное фото)
Тело молодого человека удалось достать из карьера только на следующий день (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) 21 июня на карьере утонул 17-летний студент, учащийся в политехникуме. Его тело сегодня нашли водолазы и подняли на поверхность. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Асбест».

«Вчера [21 июня] на затопке утонул подросток 2006 года рождения. Сегодня на месте трагедии работают водолазы… Они нашли тело утонувшего юноши и подняли его на поверхность», — говорится в сообщении.

Подробности смерти молодого человека неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Асбесте (Свердловская область) 21 июня на карьере утонул 17-летний студент, учащийся в политехникуме. Его тело сегодня нашли водолазы и подняли на поверхность. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Асбест». «Вчера [21 июня] на затопке утонул подросток 2006 года рождения. Сегодня на месте трагедии работают водолазы… Они нашли тело утонувшего юноши и подняли его на поверхность», — говорится в сообщении. Подробности смерти молодого человека неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...