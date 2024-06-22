В Асбесте утонул 17-летний студент, его тело нашли водолазы

В Асбесте (Свердловская область) 21 июня на карьере утонул 17-летний студент, учащийся в политехникуме. Его тело сегодня нашли водолазы и подняли на поверхность. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Асбест».
«Вчера [21 июня] на затопке утонул подросток 2006 года рождения. Сегодня на месте трагедии работают водолазы… Они нашли тело утонувшего юноши и подняли его на поверхность», — говорится в сообщении.
Подробности смерти молодого человека неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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