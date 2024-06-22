Зеленский начал открыто давить на партнеров, используя Байдена

Глава Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников немедленно поставить вооружение, ссылаясь на договоренности с президентом США Джо Байденом. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Мы благодарны за утвержденные пакеты, но они нам нужны полностью и на поле боя без задержек. И чтобы все то, о чем мы договаривались с Байденом, было реализовано», — написал Владимир Зеленский.
Он добавил, что сегодня главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров докладывали о поставках от партнеров. По словам Зеленского, союзникам Киева были изложены все ожидания.
Средства, которые Вашингтон выделяет Украине, не всегда доходят до ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель. Он добавил, что из-за дефицита боеприпасов артиллеристы вынуждены тратить примерно по два снаряда в день.
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