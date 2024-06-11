Пленный рассказал, что ВСУ не получают западное оружие и боеприпасы

Пленный Журавель: ВСУ не получают западное оружие и боеприпасы
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Бойцы ВСУ считают, что их крепко обманули Фото:
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Выделяемые странами Запада оружие и боеприпасы не доходят до военнослужащих Украины. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным «Манюня».

«По поводу помощи, траншей США и прочее, странная вообще тема… Постоянно говорят — то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще. И давали ли вообще. Поэтому, не знаю, вероятно, что где-то [немножко] нас обманули. Причем, возможно, даже крепко», — сообщил пленный в интервью РИА Новости. С его слов, артиллеристы вынуждены выпускать максимум по два снаряда в день. Журавель по воинской специальности «огнеметчик». В плен сдался 25 мая 2024 года.

Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных вливаниях денег со стороны стран Запада, заявил ранее экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хо. Исходя из сопоставления масштабов, конфликт проигрышный для Украины. Какой критерий в этом вопрос не затронь — демография, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы, отметил Хо, пишет RT.

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Выделяемые странами Запада оружие и боеприпасы не доходят до военнослужащих Украины. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным «Манюня». «По поводу помощи, траншей США и прочее, странная вообще тема… Постоянно говорят — то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще. И давали ли вообще. Поэтому, не знаю, вероятно, что где-то [немножко] нас обманули. Причем, возможно, даже крепко», — сообщил пленный в интервью РИА Новости. С его слов, артиллеристы вынуждены выпускать максимум по два снаряда в день. Журавель по воинской специальности «огнеметчик». В плен сдался 25 мая 2024 года. Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных вливаниях денег со стороны стран Запада, заявил ранее экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хо. Исходя из сопоставления масштабов, конфликт проигрышный для Украины. Какой критерий в этом вопрос не затронь — демография, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы, отметил Хо, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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