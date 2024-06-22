Патриарх Кирилл вернул «Троицу» в храм и объявил новый праздник. Фоторепортаж

Патриарх назначил 22 июня праздником принесения «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

22 июня 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

В Сергиевом Посаде прошло шествие с «Троицей» к лавре с участием патриарха Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости В городе Сергиев Посад состоялось праздничное шествие, в ходе которого икону «Троица» Андрея Рублева разместили в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В мероприятии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он установил, что 22 июня будет официально именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. Шествие прошло накануне Дня Святой Троицы. О том, как икону разместили в соборе — в фоторепортаже URA.RU. Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой Лавры, была конфискована властями у церкви в 1929 году и передана в Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать ее Русской православной церкви. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Сергиев Посад состоялось праздничное шествие, в ходе которого икону «Троица» Андрея Рублева разместили в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В мероприятии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он установил, что 22 июня будет официально именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. Шествие прошло накануне Дня Святой Троицы. О том, как икону разместили в соборе — в фоторепортаже URA.RU. Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой Лавры, была конфискована властями у церкви в 1929 году и передана в Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать ее Русской православной церкви.