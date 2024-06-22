Икону «Троица» Рублева разместили в соборе Троице-Сергиевой лавры

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"Троицу" Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры
"Троицу" Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры Фото:

Икону «Троица» Андрея Рублева разместили в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщили журналисты.

«Икону перенесли в Троицкий собор», — передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что там икона будет находиться постоянно. Ее установят в киот с системой поддержания температурно-влажностного режима и бронированным стеклом, защищающим от ультрафиолетовых лучей.

Икона "Святая Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой Лавры, была конфискована властями у церкви в 1929 году и передана в Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону Русской православной церкви. Минкульт отдал ее в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, передает «Национальная служба новостей». В пресс-службе лавры отмечали, что «Троица» теперь будет постоянно находиться в Троицком соборе.

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Икону «Троица» Андрея Рублева разместили в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщили журналисты. «Икону перенесли в Троицкий собор», — передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что там икона будет находиться постоянно. Ее установят в киот с системой поддержания температурно-влажностного режима и бронированным стеклом, защищающим от ультрафиолетовых лучей. Икона "Святая Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой Лавры, была конфискована властями у церкви в 1929 году и передана в Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону Русской православной церкви. Минкульт отдал ее в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, передает «Национальная служба новостей». В пресс-службе лавры отмечали, что «Троица» теперь будет постоянно находиться в Троицком соборе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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