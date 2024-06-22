Челябинские города накрыло ливнем и градом. Фото, видео

Челябинцы поделились в соцсетях последствиями непогоды 22 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, лужа, непогода, ливень, дождь, самокат
В Челябинской области пешеходы и автомобилисты оказались в эпицентре стихии Фото:

В ряде муниципалитетов Челябинской области 22 июня прошел сильный дождь с градом. В городе Озерск из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы. Об этом очевидцы рассказывали в социальных сетях.

«Зачем заезжать на эти огромные лужи? Ищете проблемы для машины, хотите гидроудар, денег много? Развернитесь, объедьте», — пишет читатель паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики делятся многочисленным снимками последствий осадков на улицах города и упавших после разгула стихии веток деревьев. Также пользователи соцсетей сообщают о состоянии ливневок.

В группе «ЧП Урал» читали рассказали, что днем в Златоусте прошел дождь с градом. Подписчики уточняют — небо затянуло буквально за считанные минуты. На видео видно, как один из автомобилистов был вынужден остановиться, чтобы переждать непогоду на обочине дороги.

Ранее жителей региона предупредили: над Челябинской областью 22 июня активно развивается мощная грозовая облачность с градовыми и шкваловыми очагами. По сведению гидрометцентра (ЦГМС), днем и вечером 23 июня в некоторых муниципалитетах пройдут сильные ливни с грозами, град, местами крупный.

Такой жители Озерска увидели улицу Дзержинского
Такой жители Озерска увидели улицу Дзержинского
После грозы в Озерске остались упавшие ветки деревьев
После грозы в Озерске остались упавшие ветки деревьев
Автомобилисты предостерегли коллег от последствий наезда на глубокие лужи
Автомобилисты предостерегли коллег от последствий наезда на глубокие лужи

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В ряде муниципалитетов Челябинской области 22 июня прошел сильный дождь с градом. В городе Озерск из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы. Об этом очевидцы рассказывали в социальных сетях. «Зачем заезжать на эти огромные лужи? Ищете проблемы для машины, хотите гидроудар, денег много? Развернитесь, объедьте», — пишет читатель паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики делятся многочисленным снимками последствий осадков на улицах города и упавших после разгула стихии веток деревьев. Также пользователи соцсетей сообщают о состоянии ливневок. В группе «ЧП Урал» читали рассказали, что днем в Златоусте прошел дождь с градом. Подписчики уточняют — небо затянуло буквально за считанные минуты. На видео видно, как один из автомобилистов был вынужден остановиться, чтобы переждать непогоду на обочине дороги. Ранее жителей региона предупредили: над Челябинской областью 22 июня активно развивается мощная грозовая облачность с градовыми и шкваловыми очагами. По сведению гидрометцентра (ЦГМС), днем и вечером 23 июня в некоторых муниципалитетах пройдут сильные ливни с грозами, град, местами крупный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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