Челябинские города накрыло ливнем и градом. Фото, видео

Челябинцы поделились в соцсетях последствиями непогоды 22 июня

22 июня 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

В Челябинской области пешеходы и автомобилисты оказались в эпицентре стихии Фото: Размик Закарян © URA.RU В ряде муниципалитетов Челябинской области 22 июня прошел сильный дождь с градом. В городе Озерск из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы. Об этом очевидцы рассказывали в социальных сетях. «Зачем заезжать на эти огромные лужи? Ищете проблемы для машины, хотите гидроудар, денег много? Развернитесь, объедьте», — пишет читатель паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики делятся многочисленным снимками последствий осадков на улицах города и упавших после разгула стихии веток деревьев. Также пользователи соцсетей сообщают о состоянии ливневок. В группе «ЧП Урал» читали рассказали, что днем в Златоусте прошел дождь с градом. Подписчики уточняют — небо затянуло буквально за считанные минуты. На видео видно, как один из автомобилистов был вынужден остановиться, чтобы переждать непогоду на обочине дороги. Ранее жителей региона предупредили: над Челябинской областью 22 июня активно развивается мощная грозовая облачность с градовыми и шкваловыми очагами. По сведению гидрометцентра (ЦГМС), днем и вечером 23 июня в некоторых муниципалитетах пройдут сильные ливни с грозами, град, местами крупный. Такой жители Озерска увидели улицу Дзержинского Группа «Подслушано в Озерске», vk.com После грозы в Озерске остались упавшие ветки деревьев Группа «Подслушано в Озерске», vk.com Автомобилисты предостерегли коллег от последствий наезда на глубокие лужи Группа «Подслушано в Озерске», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ряде муниципалитетов Челябинской области 22 июня прошел сильный дождь с градом. В городе Озерск из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы. Об этом очевидцы рассказывали в социальных сетях. «Зачем заезжать на эти огромные лужи? Ищете проблемы для машины, хотите гидроудар, денег много? Развернитесь, объедьте», — пишет читатель паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики делятся многочисленным снимками последствий осадков на улицах города и упавших после разгула стихии веток деревьев. Также пользователи соцсетей сообщают о состоянии ливневок. В группе «ЧП Урал» читали рассказали, что днем в Златоусте прошел дождь с градом. Подписчики уточняют — небо затянуло буквально за считанные минуты. На видео видно, как один из автомобилистов был вынужден остановиться, чтобы переждать непогоду на обочине дороги. Ранее жителей региона предупредили: над Челябинской областью 22 июня активно развивается мощная грозовая облачность с градовыми и шкваловыми очагами. По сведению гидрометцентра (ЦГМС), днем и вечером 23 июня в некоторых муниципалитетах пройдут сильные ливни с грозами, град, местами крупный.