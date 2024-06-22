Криштиану Роналду установил рекорд на Евро-2024

Роналду установил рекорд по числу сыгранных матчей на чемпионатах Европы подряд
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Криштиану Роналду обошел Леонарда Бонуччи по числу подряд сыгранных матчей в Европе Фото:

Футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, установил новый рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд. Это произошло на Евро-2024.

«Форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах, что является рекордом», — сообщает Sport.24. Отмечается, что Роналду смог обойти итальянского футболиста Леонарда Бонуччи. На его счету было 18 матчей.

В истории чемпионатов Европы Роналду признан лучшим бомбардирам. Однако на Евро-2024 он еще не забил ни одного гола. Его возлюбленная Джорджина Родригес говорила, что футболист может завершить картеру через один или два года.

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Футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, установил новый рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд. Это произошло на Евро-2024. «Форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах, что является рекордом», — сообщает Sport.24. Отмечается, что Роналду смог обойти итальянского футболиста Леонарда Бонуччи. На его счету было 18 матчей. В истории чемпионатов Европы Роналду признан лучшим бомбардирам. Однако на Евро-2024 он еще не забил ни одного гола. Его возлюбленная Джорджина Родригес говорила, что футболист может завершить картеру через один или два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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