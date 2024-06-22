Криштиану Роналду установил рекорд на Евро-2024

Роналду установил рекорд по числу сыгранных матчей на чемпионатах Европы подряд

22 июня 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Криштиану Роналду обошел Леонарда Бонуччи по числу подряд сыгранных матчей в Европе Фото: AP/TASS Футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, установил новый рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд. Это произошло на Евро-2024. «Форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах, что является рекордом», — сообщает Sport.24 . Отмечается, что Роналду смог обойти итальянского футболиста Леонарда Бонуччи. На его счету было 18 матчей. В истории чемпионатов Европы Роналду признан лучшим бомбардирам. Однако на Евро-2024 он еще не забил ни одного гола. Его возлюбленная Джорджина Родригес говорила, что футболист может завершить картеру через один или два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, установил новый рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд. Это произошло на Евро-2024. «Форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах, что является рекордом», — сообщает Sport.24. Отмечается, что Роналду смог обойти итальянского футболиста Леонарда Бонуччи. На его счету было 18 матчей. В истории чемпионатов Европы Роналду признан лучшим бомбардирам. Однако на Евро-2024 он еще не забил ни одного гола. Его возлюбленная Джорджина Родригес говорила, что футболист может завершить картеру через один или два года.