Захарова отреагировала на атаки ВСУ на Энергодар

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаки Украины на Энергодар, назвав их проявлением террористической сущности киевского режима. Это заявление последовало после ударов Вооруженных сил Украины по городу, где расположена крупнейшая атомная электростанция в Европе.
«Киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность. <...> Систематичность атак ВСУ как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы <...> создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность [всей Европы]», — подчеркнула Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. Она также заявила, что Россия предпримет все необходимые шаги, чтобы лишить Украину возможности осуществлять подобные атаки в будущем.
Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате чего трансформатор был поврежден. Город оказался без электроснабжения и водоснабжения, последствия атаки удалось ликвидировать только после полудня. Ранее ВСУ также ударили по подстанции «Луч» при помощи беспилотников.
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