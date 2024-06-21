ВСУ нанесли удар по подстанции рядом с Запорожской АЭС

ВСУ повредили подстанцию «Радуга» в Энергодаре

21 июня 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Дроны ВСУ атаковали подстанцию рядом с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В результате удара ВСУ поврежден трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщают власти города. «Но подстанции „Радуга“ поврежден трансформатор», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара. Двумя днями ранее, 19 июня, украинские дроны атаковали другую подстанцию, «Луч», в результате чего город остался без электричества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара ВСУ поврежден трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщают власти города. «Но подстанции „Радуга“ поврежден трансформатор», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара. Двумя днями ранее, 19 июня, украинские дроны атаковали другую подстанцию, «Луч», в результате чего город остался без электричества.