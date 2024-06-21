ВСУ нанесли удар по подстанции рядом с Запорожской АЭС

ВСУ повредили подстанцию «Радуга» в Энергодаре
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Дроны ВСУ атаковали подстанцию рядом с ЗАЭС Фото:

В результате удара ВСУ поврежден трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщают власти города.

«Но подстанции „Радуга“ поврежден трансформатор», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара. Двумя днями ранее, 19 июня, украинские дроны атаковали другую подстанцию, «Луч», в результате чего город остался без электричества.

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В результате удара ВСУ поврежден трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщают власти города. «Но подстанции „Радуга“ поврежден трансформатор», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара. Двумя днями ранее, 19 июня, украинские дроны атаковали другую подстанцию, «Луч», в результате чего город остался без электричества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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