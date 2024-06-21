ВСУ нанесли удар по подстанции рядом с Запорожской АЭС

Дроны ВСУ атаковали подстанцию рядом с ЗАЭС
В результате удара ВСУ поврежден трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщают власти города.
«Но подстанции „Радуга“ поврежден трансформатор», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара. Двумя днями ранее, 19 июня, украинские дроны атаковали другую подстанцию, «Луч», в результате чего город остался без электричества.
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