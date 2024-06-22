Первый вице-спикер челябинского заксобрания Моисеев 22 июня встретил в Мариуполе

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Конференция регионального отделения партии ЕР. Челябинск , моисеев денис
Денис Моисеев не первый раз участвует в командировках в новые регионы РФ Фото:

День памяти и скорби, 22 июня, депутат Законодательного Собрания Челябинской области встретил в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув, что именно здесь чувствуется, какие сложности пришлось пережить российских солдатам.

«Утро 22 июня встретил на мемориале „Скорбящая мать“, а уже к вечеру ехал мимо Азовстали в Мариуполе. Здесь особенно чувствуешь, что пришлось сделать нашим солдатам и тогда, в 1941 году, и сейчас, в 2022-м», — написал первый вице-спикер областного парламента Денис Моисеев.

Он также отметил, что у тех, кто решил, что можно переписать историю, ничего не получится. И только совместно реально противостоять угрозе.

Ранее, в марте 2024 года, Денис Моисеев вернулся из длительной командировки в новый регион РФ — Херсонской области. Как сообщало URA.RU ранее, 31 мая Законодательное собрание Челябинской области и Херсонская областная дума заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

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День памяти и скорби, 22 июня, депутат Законодательного Собрания Челябинской области встретил в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув, что именно здесь чувствуется, какие сложности пришлось пережить российских солдатам. «Утро 22 июня встретил на мемориале „Скорбящая мать“, а уже к вечеру ехал мимо Азовстали в Мариуполе. Здесь особенно чувствуешь, что пришлось сделать нашим солдатам и тогда, в 1941 году, и сейчас, в 2022-м», — написал первый вице-спикер областного парламента Денис Моисеев. Он также отметил, что у тех, кто решил, что можно переписать историю, ничего не получится. И только совместно реально противостоять угрозе. Ранее, в марте 2024 года, Денис Моисеев вернулся из длительной командировки в новый регион РФ — Херсонской области. Как сообщало URA.RU ранее, 31 мая Законодательное собрание Челябинской области и Херсонская областная дума заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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