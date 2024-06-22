Первый вице-спикер челябинского заксобрания Моисеев 22 июня встретил в Мариуполе

22 июня 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Денис Моисеев не первый раз участвует в командировках в новые регионы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День памяти и скорби, 22 июня, депутат Законодательного Собрания Челябинской области встретил в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув, что именно здесь чувствуется, какие сложности пришлось пережить российских солдатам. «Утро 22 июня встретил на мемориале „Скорбящая мать“, а уже к вечеру ехал мимо Азовстали в Мариуполе. Здесь особенно чувствуешь, что пришлось сделать нашим солдатам и тогда, в 1941 году, и сейчас, в 2022-м», — написал первый вице-спикер областного парламента Денис Моисеев. Он также отметил, что у тех, кто решил, что можно переписать историю, ничего не получится. И только совместно реально противостоять угрозе. Ранее, в марте 2024 года, Денис Моисеев вернулся из длительной командировки в новый регион РФ — Херсонской области. Как сообщало URA.RU ранее, 31 мая Законодательное собрание Челябинской области и Херсонская областная дума заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День памяти и скорби, 22 июня, депутат Законодательного Собрания Челябинской области встретил в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув, что именно здесь чувствуется, какие сложности пришлось пережить российских солдатам. «Утро 22 июня встретил на мемориале „Скорбящая мать“, а уже к вечеру ехал мимо Азовстали в Мариуполе. Здесь особенно чувствуешь, что пришлось сделать нашим солдатам и тогда, в 1941 году, и сейчас, в 2022-м», — написал первый вице-спикер областного парламента Денис Моисеев. Он также отметил, что у тех, кто решил, что можно переписать историю, ничего не получится. И только совместно реально противостоять угрозе. Ранее, в марте 2024 года, Денис Моисеев вернулся из длительной командировки в новый регион РФ — Херсонской области. Как сообщало URA.RU ранее, 31 мая Законодательное собрание Челябинской области и Херсонская областная дума заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве.