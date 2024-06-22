Первый вице-спикер челябинского заксобрания Моисеев 22 июня встретил в Мариуполе

День памяти и скорби, 22 июня, депутат Законодательного Собрания Челябинской области встретил в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув, что именно здесь чувствуется, какие сложности пришлось пережить российских солдатам.
«Утро 22 июня встретил на мемориале „Скорбящая мать“, а уже к вечеру ехал мимо Азовстали в Мариуполе. Здесь особенно чувствуешь, что пришлось сделать нашим солдатам и тогда, в 1941 году, и сейчас, в 2022-м», — написал первый вице-спикер областного парламента Денис Моисеев.
Он также отметил, что у тех, кто решил, что можно переписать историю, ничего не получится. И только совместно реально противостоять угрозе.
Ранее, в марте 2024 года, Денис Моисеев вернулся из длительной командировки в новый регион РФ — Херсонской области. Как сообщало URA.RU ранее, 31 мая Законодательное собрание Челябинской области и Херсонская областная дума заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!