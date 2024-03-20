Первый зампред челябинского заксобрания Моисеев возвращается из Херсонщины

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Конференция партии Единая Россия. Челябинск, моисеев денис
Почти двухгодичная командировка Дениса Моисеева в Херсонскую область завершилась Фото:

Первый зампредседателя заксобрания Челябинской области Денис Моисеев вернется в регион 21 марта из Херсонской области. Эту информацию URA.RU подтвердили в региональном отделении «Единой России». В новом регионе РФ он находился с октября 2022 года.

«Действительно, мы ждем возвращения Моисеева 21 марта. А 28 марта он должен впервые принять в новом качестве участие в очередном заседании областного парламента», — пояснили в реготделении ЕР.

Моисеев находился в Херсонской области в осени 2022 года, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР и, далее, кампанию по выборам президента. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.

В штат ЗСО его ввели 12 декабря, для чего Моисееву пришлось покинуть должность исполнительного секретаря реготделения партии. Спустя неделю на съезде единороссов в Москве функционера избрали в Генсовет «Единой России» наряду с челябинским губернатором Алексеем Текслером.

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Первый зампредседателя заксобрания Челябинской области Денис Моисеев вернется в регион 21 марта из Херсонской области. Эту информацию URA.RU подтвердили в региональном отделении «Единой России». В новом регионе РФ он находился с октября 2022 года. «Действительно, мы ждем возвращения Моисеева 21 марта. А 28 марта он должен впервые принять в новом качестве участие в очередном заседании областного парламента», — пояснили в реготделении ЕР. Моисеев находился в Херсонской области в осени 2022 года, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР и, далее, кампанию по выборам президента. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В штат ЗСО его ввели 12 декабря, для чего Моисееву пришлось покинуть должность исполнительного секретаря реготделения партии. Спустя неделю на съезде единороссов в Москве функционера избрали в Генсовет «Единой России» наряду с челябинским губернатором Алексеем Текслером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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