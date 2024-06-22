22 июня 2024

В Екатеринбурге разыскивают двух мужчин, сделавших чужой кредиткой неожиданные покупки. Видео

В Екатеринбурге разыскивают мужчин, купивших на чужую кредитку полотенца и еду
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, касса, терминал, оплата, банковская карта, магазин, покупка
В Екатеринбурге двое мужчин пошли за покупками с найденной банковской картой Фото:

В Екатеринбурге полиция устанавливает личности и ведет розыск двух мужчин, которые устроили шоппинг, обнаружив чужую кредитную карту. Судя по камерам видеонаблюдения, злоумышленники воспользовались ей, чтобы приобрести полотенца и продукты.

«18 июня в отдел полиции Кировского района обратился гражданин, который потерял свою банковскую карту. Вскоре он начал получать сообщения о том, что кто-то активно отоваривается по его кредитке. Сумма списаний составила почти 25 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», связанный с ГУ МВД России по Свердловской области.

По записям с камер наблюдения выяснилось, на чужую карту мужчины приобрели полотенца и продукты. Покупки они проводили через терминалы самообслуживания. А все, что не удалось купить самостоятельно, отнесли на кассу, также воспользовавшись чужой кредиткой.

Как сообщало URA.RU, транспортные полицейские Екатеринбурга на вокзале задержали 51-летнего красноярца, находящего в федеральном розыске. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство. В крайний раз он украл деньги с чужой банковской карты, за что и был арестован.

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В Екатеринбурге полиция устанавливает личности и ведет розыск двух мужчин, которые устроили шоппинг, обнаружив чужую кредитную карту. Судя по камерам видеонаблюдения, злоумышленники воспользовались ей, чтобы приобрести полотенца и продукты. «18 июня в отдел полиции Кировского района обратился гражданин, который потерял свою банковскую карту. Вскоре он начал получать сообщения о том, что кто-то активно отоваривается по его кредитке. Сумма списаний составила почти 25 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», связанный с ГУ МВД России по Свердловской области. По записям с камер наблюдения выяснилось, на чужую карту мужчины приобрели полотенца и продукты. Покупки они проводили через терминалы самообслуживания. А все, что не удалось купить самостоятельно, отнесли на кассу, также воспользовавшись чужой кредиткой. Как сообщало URA.RU, транспортные полицейские Екатеринбурга на вокзале задержали 51-летнего красноярца, находящего в федеральном розыске. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство. В крайний раз он украл деньги с чужой банковской карты, за что и был арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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